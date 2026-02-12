Платежки ЖКХ взлетели: ФАС запускает проверку на Дальнем Востоке

Поводом для вмешательства регулятора послужил существенный рост начислений за жилищно-коммунальные услуги, зафиксированный в Приморском крае и ряде соседних регионов по итогам января текущего года. Граждане массово направляют жалобы в надзорные органы, указывая на значительное увеличение сумм в квитанциях за отопление, электроэнергию и водоснабжение. Специалисты ведомства оценят экономическую обоснованность установленных тарифов, при этом в графике плановых проверок из всех субъектов ДФО на данный момент присутствует только Сахалинская область.
«Служба напоминает, что с 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличилась на 2%, что должно повлечь корректировку стоимости коммунальных услуг, при этом без полного учета повышения, а всего на 1,7%. Важно, что это изменение только налогообложения, а не пересмотр регулируемых тарифов, которые утверждаются отдельно», — подчеркнули в пресс-службе ФАС.
Таким образом, индексация платежей в начале года связана исключительно с фискальной нагрузкой, тогда как сами тарифы остаются на прежнем уровне.
Наибольший общественный резонанс ситуация получила в Приморье. В феврале жители края обнаружили в платежных документах суммы, на 30−40% превышающие показатели предыдущих месяцев. В компании «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) пояснили, что резкий скачок вызван объективными метеорологическими условиями: декабрь 2025 года выдался аномально теплым, тогда как январь 2026-го, напротив, отличался низкими температурами и сильными ветрами. Это привело к увеличению теплопотерь в зданиях и, как следствие, росту потребления ресурсов.
В энергосбытовой организации также добавили, что аналогичная динамика наблюдается ежегодно, однако в этом году разница оказалась более выраженной. Помимо тепла, существенно возросло и потребление электроэнергии. В январе текущего года показатель энергопотребления в регионе подскочил на 28% в сравнении с декабрем 2025-го. При этом общий прирост энергопотребления по итогам прошлого года в Приморском крае составил лишь 1,9%, что делает январский всплеск особенно заметным.
Последствия аномальных холодов отразились на семейных бюджетах граждан. Жители Владивостока делятся квитанциями, где стоимость отопления квартиры площадью 52−58 квадратных метров достигла 10−12 тысяч рублей. Обычно в прошлом отопительном сезоне аналогичные начисления варьировались в пределах от 7 до 9 тысяч рублей. Подобные сигналы поступают не только из Приморья, но и из других субъектов страны.
Следует отметить, что 2026 год станет периодом двукратного увеличения коммунальных платежей. Первая волна уже реализована 1 января в формате индексации на 1,7%, привязанной к росту НДС. Вторая, более масштабная, ожидается 1 октября. Региональные власти утвердили индивидуальные индексы платы: для большинства субъектов РФ они составят от 8 до 22%. В Приморском крае губернаторским постановлением зафиксирован предельный показатель в размере 11,7%, который будет равномерно распределен по всем муниципальным образованиям.