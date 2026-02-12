Платежки ЖКХ взлетели: ФАС запускает проверку на Дальнем Востоке

В энергосбытовой организации также добавили, что аналогичная динамика наблюдается ежегодно, однако в этом году разница оказалась более выраженной. Помимо тепла, существенно возросло и потребление электроэнергии. В январе текущего года показатель энергопотребления в регионе подскочил на 28% в сравнении с декабрем 2025-го. При этом общий прирост энергопотребления по итогам прошлого года в Приморском крае составил лишь 1,9%, что делает январский всплеск особенно заметным.