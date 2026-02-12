Жители Екатеринбурга жалуются на накаты возле остановок. Из-за гололеда пассажиры поскальзываются и падают прямо перед транспортом. Очевидцы отмечают, что автобусы останавливаются дальше, чем находятся остановки, из-за чего людям приходится идти по накату, а выходить из транспорта становится еще опаснее.
— 12 февраля в 8:45 мужчина на «Южной» упал, наверно руку сломал. Даже встать не смог, дышал усиленно, перемогая боль. Его так на коленках и оттащили, от дороги, — рассказал читатель «КП-Екатеринбург».
Также очевидцы отмечают, что в предыдущие годы места у остановок посыпали специальной противогололедной смесью, но сейчас этого не происходит.
Мы запросили комментарий в мэрии Екатеринбурга по поводу решения данной проблемы.