Жители Екатеринбурга жалуются на накаты возле остановок. Из-за гололеда пассажиры поскальзываются и падают прямо перед транспортом. Очевидцы отмечают, что автобусы останавливаются дальше, чем находятся остановки, из-за чего людям приходится идти по накату, а выходить из транспорта становится еще опаснее.