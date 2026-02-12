Вашингтон
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Екатеринбурга жалуются на накаты возле остановок

Жители Екатеринбурга падают на остановках перед транспортом.

Источник: Комсомольская правда

Жители Екатеринбурга жалуются на накаты возле остановок. Из-за гололеда пассажиры поскальзываются и падают прямо перед транспортом. Очевидцы отмечают, что автобусы останавливаются дальше, чем находятся остановки, из-за чего людям приходится идти по накату, а выходить из транспорта становится еще опаснее.

— 12 февраля в 8:45 мужчина на «Южной» упал, наверно руку сломал. Даже встать не смог, дышал усиленно, перемогая боль. Его так на коленках и оттащили, от дороги, — рассказал читатель «КП-Екатеринбург».

Также очевидцы отмечают, что в предыдущие годы места у остановок посыпали специальной противогололедной смесью, но сейчас этого не происходит.

Мы запросили комментарий в мэрии Екатеринбурга по поводу решения данной проблемы.