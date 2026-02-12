Вашингтон
Министр ЖКХ Ростовской области ответила на жалобы на невывезенный мусор

Антонина Пшеничная взяла ситуацию на личный контроль после массовых жалоб жителей.

Источник: Комсомольская правда

Министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная ответила на многочисленные жалобы жителей Дона о нарушениях вывоза мусора. Ситуацию глава министерства прокомментировала в своем телеграм-канале утром 12 февраля.

Чиновница признала: морозы, снег и гололед действительно осложнили работу коммунальщиков. Но погода не оправдание для сбоев в графике.

— Люди не должны страдать из-за несогласованности ответственных служб, — заявила Антонина Пшеничная.

Она поручила региональному оператору строго соблюдать график и срочно устранять последствия — очистить переполненные контейнерные площадки, превратившиеся в стихийные свалки. Министерство уже направило официальную претензию о нарушении условий соглашения.

Отдельное обращение глава ведомства адресовала муниципалитетам и управляющим компаниям. Они обязаны чистить подъездные пути к контейнерным площадкам, чтобы спецтехника могла беспрепятственно заехать.

— Услуга оплачивается, значит, должна оказываться качественно и своевременно, — подчеркнула министр.

Антонина Пшеничная добавила, что держит ситуацию на личном контроле.

