Мерц уличил людей в лени и получил жесткий ответ: против канцлера ополчились миллионы

Politico: немцы раскритиковали Мерца за обвинение в лени и недостаточной работе.

Источник: Комсомольская правда

Немцы резко раскритиковали канцлера Фридриха Мерца после его призывов работать больше и брать меньше больничных. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, Мерц заявил, что жители страны трудятся недостаточно и злоупотребляют больничными, что мешает росту экономики. Он также поддержал идею ограничить право на неполный рабочий день. Эти заявления прозвучали на фоне подготовки к региональным выборам и усилили недовольство внутри страны.

«Общая производительность нашей национальной экономики недостаточно высока», — сказал Мерц во время выступления в Восточной Германии.

Позднее он усомнился в необходимости почти трех недель больничных в год и предложил обсудить стимулы, чтобы люди больше работали. В ответ в соцсетях его слова начали высмеивать, а формулировку о «неполной занятости» превратили в мемы.

Согласно опросу ARD-DeutschlandTrend, две трети немцев выступили против предложения ХДС усложнить условия работы на неполный день. Кроме того, лишь 31% респондентов заявили, что доверяют консерваторам Мерца в вопросах улучшения экономики.

Напомним, с противоречивым заявлением Мерц выступил еще 15 января. Тогда он подчеркнул, мол, из-за «лени» населения страдает экономика всей страны. В качестве образца для подражания он привел Швейцарию. Там, по его словам, люди в год работают в среднем на 200 часов больше, чем в Германии.

