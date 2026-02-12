Вашингтон
«Не должны разорять людей»: Останина высказалась о повышенных платежах за ЖКУ

С нынешними тарифами цены на услуги коммунальщиков можно сопоставить с ежемесячным платежом по ипотеке. Об этом в четверг, 12 февраля, заявила председатель комитета по защите семьи Нина Останина.

— ЖКХ не должно разорять людей! Вопросом, который мне задавали жители Оренбургской области, где я работала на «региональной неделе», был вопрос о счетах, — добавила она в личном блоге.

Так, суммы в квитанциях, полученных жителями Оренбурга, превышали выплаты прошлого года на 33−40 процентов. В подобных изменениях они обвиняли Государственную думу.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, в свою очередь, отметил, что все депутаты Госдумы согласны с тем, что в России нужен особый контроль за тарифами на ЖКУ.

5 февраля депутат Госдумы Сергей Миронов также предложил вице-премьеру страны Марату Хуснуллину национализировать коммунальные сети, передав их под контроль государства.

«Вечерняя Москва» рассказала, какие изменения произойдут в оплате услуг, техническом обслуживании и работе управляющих компаний с 1 марта и как они будут действовать.

