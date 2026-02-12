Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает об отключении электроэнергии в Кишиневе в четверг, 12 февраля 2026.
Ботаника.
Ул. Буребиста, 17 — с 09:00 до 17:00.
Буюканы.
Ул. Н. Костин, 46, 55, 55/1, Парис, 12/1, 12/2, 12/3 — с 09:10 до 16:00.
Центр.
Ул. А. Михаил, 32/1, 36/1, Г. Виеру, 1, 3, 5, 9−11, 13/1, 15, 17, 19, Мит. Г. Бэнулеску-Бодони, 28/2, П. Рареш, 18 — с 09:00 до 16:00.
Ул. Яловень, 80A, 96/3, 98/1, 98/2, 98/3, 100A, 100B, 100/1, 100/3 — с 10:00 до 16:00.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Красноречивее всей статистики и соцопросов: В Кишиневе в каждом подъезде каждого дома пустуют до половины квартир — люди уехали на заработки за границу.
У моих сограждан умерла надежда на то. что можно жить в этой стране, жить достойно, получать достойную зарплату, на то, что государство не считает тебя «быдлом» и лишь источником выкачивания налогов (далее…).
Молдова превращается в пустыню: Старшее поколение вымирает быстрее, чем в других странах, а молодёжь стремительно покидает родину, убегая от невыносимых условий жизни.
Центр демографических исследований провел очередной анализ — прогнозы неутешительны (далее…).
Делегация Молдовы на Мюнхенской конференции по безопасности: Мы готовы разрушить что угодно, даже собственное государство — и вам поможем.
Вместе с другими европейцами молдаване будут бороться с США (далее…).