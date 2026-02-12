Украинскому шорт-трекисту МОК запретил надевать шлем с цитатой писательницы

Несмотря на ограничения, Гераскевич вышел в запрещенной экипировке на заключительные тестовые заезды перед стартом турнира, который начнется 12 февраля. Спортсмен заявил о намерении выступить в этом же шлеме и на официальных соревнованиях. В МОК сообщили, что в таком случае возможна дисквалификация.