Украинскому шорт-трекисту МОК запретил надевать шлем с цитатой писательницы

Украинскому шорт-трекисту Олегу Гандею запретили использовать шлем с надписью во время Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом спортсмен сообщил изданию «Суспільне».
По его словам, на экипировке была размещена цитата Лины Костенко — «Там, где героизм, там нет окончательного поражения». Представители организаторов сочли надпись политическим лозунгом и потребовали убрать ее.
Гандей заявил, что разъяснил смысл фразы и перевел текст дословно, однако решение пересмотрено не было. Он подчеркнул, что рассматривает слова как личную мотивацию для себя и команды.
Это уже третий подобный случай с участием украинских спортсменов. Ранее Международный олимпийский комитет запретил скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать в шлеме с фотографиями атлетов, погибших в ходе конфликта на Украине. Основанием стало правило 50 Олимпийской хартии, ограничивающее демонстрацию политических и религиозных высказываний на объектах соревнований.
Позднее фристайлистке Екатерине Коцар также запретили использовать шлем с надписью «Будь смелым, как украинцы».
Несмотря на ограничения, Гераскевич вышел в запрещенной экипировке на заключительные тестовые заезды перед стартом турнира, который начнется 12 февраля. Спортсмен заявил о намерении выступить в этом же шлеме и на официальных соревнованиях. В МОК сообщили, что в таком случае возможна дисквалификация.
