Подрядчика для благоустройства новой аллеи на Кирова ищут во Владивостоке

Сейчас эта территория — запустелый транзитный участок между жилыми домами, остановками и магазинами. Архитекторы решили сохранить естественный ландшафт, но добавить ему функциональности. Здесь обустроят несколько входных групп, проложат основной прогулочный маршрут и сеть второстепенных дорожек, которые свяжут ключевые точки района.