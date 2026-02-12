Подрядчика для благоустройства новой аллеи на Кирова ищут во Владивостоке

Подрядчика, который займется преображением аллеи на улице Кирова, 5−9 ищут во Владивостоке. Стоимость контракта составит 33,5 млн рублей. Благоустройство пройдет по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», первый этап работ начнется уже в апреле, сообщила пресс-служба администрации города.
«После победы территории в рейтинговом голосовании мы провели онлайн-анкетирование, где каждый желающий смог поделиться своим видением образа будущей аллеи. На основе собранных предложений архитекторы разработали концепцию благоустройства, которую вынесли на обсуждение жителей», — приводит пресс-служба слова заместителя директора МКУ «ЗеленВлад» Анастасии Лакида.
Сейчас эта территория — запустелый транзитный участок между жилыми домами, остановками и магазинами. Архитекторы решили сохранить естественный ландшафт, но добавить ему функциональности. Здесь обустроят несколько входных групп, проложат основной прогулочный маршрут и сеть второстепенных дорожек, которые свяжут ключевые точки района.
Проект разделен на три этапа. Сначала строители займутся демонтажом и земляными работами: проложат ливневую канализацию, сети освещения и видеонаблюдения. Затем приступят к мощению дорожек и лестниц. Финальная стадия — установка малых архитектурных форм, монтаж электрики и высадка растений.
Для озеленения выбрали неприхотливые породы, характерные для флоры Приморья: сосну, маньчжурский абрикос, березу, боярышник, дерен, ирисы и рододендроны. Помимо прогулочных зон, на аллее появятся детский игровой городок, воркаут-площадка, качели, горки и сухое озеро. Завершить все работы подрядчик должен до конца июля 2026 года.
Напомним, что благоустройство Саперного редута № 4 во Владивостоке, расположенного на месте бывшего авторынка «Зеленый угол», планируют начать в 2026 году. Сейчас проект историко-культурной рекреационной зоны проходит стадию согласований, а финансирование предусмотрено за счет средств Минкульта РФ.