Огненный шар пролетел над США

В небе над США зафиксировали пролет огненного шара. Явление наблюдали жители штатов Индиана, Огайо, Кентукки, Висконсин и Иллинойс.

В небе над США зафиксировали пролет огненного шара. Явление наблюдали жители штатов Индиана, Огайо, Кентукки, Висконсин и Иллинойс.

По информации NASA, болид вошел в атмосферу со скоростью около 47 тысяч километров в час и преодолел примерно 77 километров, после чего разрушился над городом Лаура в Огайо.

Ученые отмечают, что сравнительно невысокая скорость объекта указывает на то, что метеор, вероятно, возник из небольшого фрагмента астероида, передает «КП».

Над Японией в понедельник, 9 февраля, также заметили яркий огненный шар. Светящийся объект появился над районом Канто на острове Хонсю 9 февраля в 20:59 по местному времени (14:59 по московскому времени). Свидетели отмечали необычную яркость и скорость шара.

В октябре прошлого года загадочный тлеющий объект рухнул на землю из космоса на глазах у шахтеров в австралийской пустыне Пилбара. Крупный огненный шар упал в пустыне. На месте падения шахтеры обнаружили оплавленную груду метала. Прибывшие правоохранители заявили, что упавший объект является космическим мусором.

