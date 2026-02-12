Новый автобус в Польшу запустили из Минска

В феврале 2026 года у белорусов появился еще один автобус в направлении Польши, который следует по маршруту из Минска в Краков. Он выполняется по субботам с отправлением из белорусской столицы с 02.30. В обратном направлении рейс выполняется по воскресеньям в 20.40. Стоимость полного билета составляет 220 рублей. Автобус во время выполнения маршрута будет заезжать в Варшаву, Барановичи, Брест.