Новый автобус в Польшу запустили из Минска

Новый автобус начал курсировать из Минска в Польшу.

Источник: Комсомольская правда

Новый автобус в Польшу запустили из Минска. Подробности сообщает сервис перевозчиков и пассажиров «Атлас».

В феврале 2026 года у белорусов появился еще один автобус в направлении Польши, который следует по маршруту из Минска в Краков. Он выполняется по субботам с отправлением из белорусской столицы с 02.30. В обратном направлении рейс выполняется по воскресеньям в 20.40. Стоимость полного билета составляет 220 рублей. Автобус во время выполнения маршрута будет заезжать в Варшаву, Барановичи, Брест.

Кстати, новый автобус в Польшу запускается из Беларуси с 10 февраля.

Тем временем новый телеканал появится в Беларуси с 23 февраля на 12 кнопке.

Кроме того, синоптики обещают потепление до +5 градусов перед выходными в Беларуси.