Омские ученые создают тест на рак по слюне и собрали 17,5 тысячи образцов

«Пытаемся разобраться в механизмах изменения показателей слюны при раке, в этом поле пока больше вопросов, чем ответов. Но я искренне верю, что у нас все получится. Еще с десяток видов пока ждут своего часа в морозильной камере. Наша коллекция насчитывает 17,5 тысяч образцов слюны, аналогов нет, наверно не совру, не только в России, но и в мире. Любая диагностика никогда не будет лишней. Даже несколько поставленных вовремя диагнозов стоят затраченных усилий. Особенно если речь идет о сложных для выявления видах рака, например, рака поджелудочной железы», — сказала заведующий научно-исследовательской лабораторией биохимии ОмГПУ Людмила Бельская.