Омские ученые создают тест на рак по слюне и собрали 17,5 тысячи образцов

В научно-исследовательской лаборатории биохимии Омского государственного педуниверситета продолжают работу над экспресс-тестом для выявления рака на ранних стадиях с помощью анализа слюны. Об этом рассказали 12 февраля в пресс-службе регионального министерства образования.
Методику испытали уже на тысячах онкопациентов. Исследование началось с изучения состава слюны при стоматологических патологиях и сахарном диабете, затем ученые перешли к анализу образцов у онкобольных. Сейчас активно работают с двумя видами рака — молочной железы и легкого. На эти цели получен грант Российского научного фонда.
Ученые разработали несколько авторских способов анализа, включая экстракцию липидов с последующей инфракрасной спектроскопией и анализ 18 свободных аминокислот методом капиллярного электрофореза.
«Пытаемся разобраться в механизмах изменения показателей слюны при раке, в этом поле пока больше вопросов, чем ответов. Но я искренне верю, что у нас все получится. Еще с десяток видов пока ждут своего часа в морозильной камере. Наша коллекция насчитывает 17,5 тысяч образцов слюны, аналогов нет, наверно не совру, не только в России, но и в мире. Любая диагностика никогда не будет лишней. Даже несколько поставленных вовремя диагнозов стоят затраченных усилий. Особенно если речь идет о сложных для выявления видах рака, например, рака поджелудочной железы», — сказала заведующий научно-исследовательской лабораторией биохимии ОмГПУ Людмила Бельская.
Разработка в перспективе может стать доступным и удобным скрининговым методом для раннего выявления онкологических заболеваний.
