Почти 18% человеческой популяции бесплодны: врачи назвали причины

Бесплодным в мире считается каждый шестой человек. Эта проблема коснулась 17,6 процента популяции. Об этом РИА Новости заявил врач-уролог, андролог, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрий Королев.
«Что касается мужской составляющей в зачатии, то я бы сказал, это все-таки 50 процентов», — сказал ученый.
В частности, бесплодные мужчины — это чаще всего мужчины с генетическими аномалиями, варикоцеле, ожирением и сопутствующими заболеваниями: например, артериальной гипертензией и сахарным диабетом.
Ранее сообщалось, что в мире началась эпидемия бесплодия. Андролог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Роман Роживанов рассказал, угрожает ли эта эпидемия россиянам.
На сегодняшний день около 15% российских семей не могут иметь детей по той или иной причине. Сайт KP.RU вместе с врачами перечислил лучшие методы лечения мужского бесплодия.