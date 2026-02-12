В Перми на Парковом построят новый корпус гимназии № 10

В микрорайоне Парковый в Перми планируется возведение нового здания гимназии № 10. Это следует из проекта распоряжения Правительства Прикамья о комплексном развитии территории нежилой застройки в границах улиц Уфалейской, Сельской и 3-й Водопроводной.
Участок площадью почти 3 га освободят от складов и гаражей, а также обновят инженерные коммуникации для строительства нового четырехэтажного учебного корпуса на 1050 человек. Проект будет реализован в рамках КРТ нежилой застройки в период с 2027 по 2030 годы.
Помимо нового здания гимназии, планируется создать физкультурно-спортивную зону и площадку для проведения школьных мероприятий.
Исполнителем выступит ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края», а финансирование осуществят благодаря краевой адресной инвестиционной программе.