В Перми на Парковом построят новый корпус гимназии № 10

Участок площадью почти 3 га освободят от складов и гаражей, а также обновят инженерные коммуникации для строительства нового четырехэтажного учебного корпуса на 1050 человек. Проект будет реализован в рамках КРТ нежилой застройки в период с 2027 по 2030 годы.