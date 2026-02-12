Бойцы ПВО уничтожили три беспилотника над Ростовской областью в ночь на 12 февраля

В небе над Ростовской областью в ночь на четверг, 12 февраля, были ликвидированы три БПЛА противника. Об этом сообщают в министерстве обороны России.
— Всего за минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников самолетного типа, — уточнили в минобороны РФ. — Из них три — над территорией Ростовской области.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил: беспилотники сбили в Миллеровском, Шолоховском и Тарасовском районах. Пострадавших и разрушений на земле нет. Информация еще уточняется.
