Вашингтон
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы ПВО уничтожили три беспилотника над Ростовской областью в ночь на 12 февраля

Минобороны: за ночь над 13 регионами и двумя морями сбито более сотни дронов.

Источник: Комсомольская правда

В небе над Ростовской областью в ночь на четверг, 12 февраля, были ликвидированы три БПЛА противника. Об этом сообщают в министерстве обороны России.

— Всего за минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников самолетного типа, — уточнили в минобороны РФ. — Из них три — над территорией Ростовской области.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил: беспилотники сбили в Миллеровском, Шолоховском и Тарасовском районах. Пострадавших и разрушений на земле нет. Информация еще уточняется.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше