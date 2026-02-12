Вашингтон
Задержанного замгубернатора Челябинской области доставят в Москву

Задержанного заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика, подозреваемого в получении взятки, этапируют в Москву для решения вопроса о мере пресечения. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в региональных правоохранительных органах.

Источник: Life.ru

«По местам проживания и работы фигуранта проводятся обысковые мероприятия, чиновник задержан, планируется его доставление в Москву для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал собеседник агентства.

Напомним, что о задержании Андрея Фалейчика стало известно 12 февраля. Следственные действия связаны с периодом, когда чиновник занимал пост главы Копейского городского округа. Замгубернатора подозревают в коррупции и получении взяток. По версии следствия, речь идёт об особо крупном размере — вознаграждение поступило от директора организации детского отдыха. Предполагается, что деньги передавались за содействие в передаче имущественного комплекса муниципального лагеря «Юность» в долгосрочную аренду в интересах взяткодательницы.

