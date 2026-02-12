Вашингтон
Врач Королев заявил, что каждый шестой человек в мире считается бесплодным

Каждый шестой человек в мире считается бесплодным, проблема коснулась 17,6 процента популяции планеты. Об этом заявил врач-уролог, андролог, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрий Королев.

По его словам, к причинам мужского бесплодия относятся генетические аномалии, варикоцеле, ожирение и сопутствующие заболевания, такие как артериальная гипертензия и сахарный диабет.

По его словам, к причинам мужского бесплодия относятся генетические аномалии, варикоцеле, ожирение и сопутствующие заболевания, такие как артериальная гипертензия и сахарный диабет.

— То есть каждый шестой человек — женщина или мужчина — бесплоден. Что касается мужской составляющей в зачатии, то я бы сказал, это все-таки 50 процентов, — сообщил Королев в беседе с РИА Новости.

Частота случаев бесплодия среди молодых мужчин в России растет. Врач — акушер-гинеколог Красногорской больницы Минздрава Московской области Рафиса Кунафина перечислила основные причины ухудшения репродуктивного здоровья населения.

Сбалансированный и полноценный рацион позволит надолго сохранить репродуктивное здоровье, а также даст возможность противостоять развитию многих заболеваний. О продуктах, которыми не стоит злоупотреблять мужчинам, рассказал уролог-андролог Алексей Моисеенко.