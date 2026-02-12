На Солнце вновь произошла сильная вспышка

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована на Солнце 12 февраля, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«12 февраля в 05:40 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4367 (N11W88) зарегистрирована вспышка M1.4 продолжительностью 21 минута», — отмечается в сообщении.
В среду, 11 февраля, на Солнце произошли четыре сильные солнечные вспышки. Они были зафиксированы в активной области 4366, которая обновила рекорд XXI века по числу вспышек класса М и Х на Солнце.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.