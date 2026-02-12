Создана концепция устройства для эффективных глубоководных исследований

«Нами разработана концепция многолучевого профилографа — гидроакустического устройства, которое формирует трехмерное гидролокационное изображение исследуемой области морского дна. Также оно автоматически классифицирует тип донного грунта и позволяет обнаружить заиленные в нем объекты. В отличие от однолучевых приборов, использование нескольких лучей позволяет получать более детальную информацию о структуре поверхности и рельефе, благодаря расширенной полосе профилирования. Все эти функциональные возможности в совокупности обеспечат проведение более эффективных, и, при этом, менее дорогостоящих глубоководных исследований», — привели в пресс-службе слова ассистента кафедры электроакустики и ультразвуковой техники (ЭУТ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Антона Вагина.