Создана концепция устройства для эффективных глубоководных исследований

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали концепцию гидроакустического устройства для эффективных глубоководных исследований. Прибор не имеет аналогов в России и позволит создавать трехмерное изображение слоев грунта, их толщины и характеристик, а также автоматически классифицировать донный грунт и обнаруживать в нем скрытые объекты, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Нами разработана концепция многолучевого профилографа — гидроакустического устройства, которое формирует трехмерное гидролокационное изображение исследуемой области морского дна. Также оно автоматически классифицирует тип донного грунта и позволяет обнаружить заиленные в нем объекты. В отличие от однолучевых приборов, использование нескольких лучей позволяет получать более детальную информацию о структуре поверхности и рельефе, благодаря расширенной полосе профилирования. Все эти функциональные возможности в совокупности обеспечат проведение более эффективных, и, при этом, менее дорогостоящих глубоководных исследований», — привели в пресс-службе слова ассистента кафедры электроакустики и ультразвуковой техники (ЭУТ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Антона Вагина.
Уточняется, что из-за активного освоения морских ресурсов становится все более актуальной необходимость проведения работ на морском дне. Они включают строительство портов для обеспечения доступа к морским ресурсам, прокладку кабелей, трубопроводов для транспортировки различных ресурсов с морского дна на сушу, а также дноуглубительные работы. Все это требует тщательного изучения осадочных слоев на морском дне.
По данным пресс-службы, одним из основных инструментов для изучения донного грунта является однолучевой акустический профилограф. Его работа основана на принципе, схожем с акустическими эхолотами, используемыми для определения глубины моря. Однако у него есть существенный недостаток — ограниченная полоса профилирования, что снижает эффективность исследований и увеличивает затраты на поисковые-обследовательские работы. Поэтому необходим многолучевой профилограф, который будет использовать несколько лучей одновременно, что устраняет ограничения традиционных систем.
Об исследовании.
Как рассказали в вузе, в рамках проекта ученые определили ключевые принципы функционирования устройства, что позволило установить его основные механизмы и алгоритмы работы. Кроме того, был проведен детальный энергетический расчет, который стал основой для определения основных технических характеристик и параметров устройства. На данный момент у исследователей есть предварительные разработки, позволяющие приступить к техническому проектированию составных частей многолучевого акустического профилографа.
«Учитывая, что такое гидроакустическое средство совершенно новое, а также специфику решаемых задач, сегодня в России аналоги отсутствуют. В дальнейшем мы будем внедрять полученные результаты на предприятиях одного из российских приборостроительных концернов, создающего гидроакустическую технику. Нам предстоят циклы разработки конструкторской документации, изготовления, испытаний с последующим использованием многолучевого акустического профилографа в реальном секторе экономики», — добавил Вагин.