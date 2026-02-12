Налоги на игорный бизнес будут уходить из Башкирии в федеральный бюджет

В Башкирии утрачивает силу республиканский закон о налоге на игорный бизнес. Соответствующие изменения региональное законодательство претерпевает в связи с принятыми на федеральном уровне поправками, согласно которым данный сбор выводится из состава региональных налогов. Об этом сообщил председатель парламента республики Константин Толкачев.
Как пояснил спикер, налоги, взимаемые с процессинговых центров букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок, отныне будут в полном объеме зачисляться в доход федеральной казны. Ранее, в соответствии с Бюджетным кодексом России, поступления от игорного бизнеса полностью оставались в распоряжении регионов.
Ожидается, что депутаты Государственного Собрания внесут соответствующие коррективы в республиканское законодательство на ближайшем пленарном заседании.
