Налоги на игорный бизнес будут уходить из Башкирии в федеральный бюджет

Деньги с налогов на игорный бизнес начнут направлять из Башкирии в федеральный бюджет.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии утрачивает силу республиканский закон о налоге на игорный бизнес. Соответствующие изменения региональное законодательство претерпевает в связи с принятыми на федеральном уровне поправками, согласно которым данный сбор выводится из состава региональных налогов. Об этом сообщил председатель парламента республики Константин Толкачев.

Как пояснил спикер, налоги, взимаемые с процессинговых центров букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок, отныне будут в полном объеме зачисляться в доход федеральной казны. Ранее, в соответствии с Бюджетным кодексом России, поступления от игорного бизнеса полностью оставались в распоряжении регионов.

Ожидается, что депутаты Государственного Собрания внесут соответствующие коррективы в республиканское законодательство на ближайшем пленарном заседании.

