Туристическое шоу или экологическая угроза: вокруг фестиваля небесных фонариков под Ташкентом разгорается дискуссия

«Возникает вопрос: известно ли об этом Национальному комитету по экологии? Если управление экологии Ташкентской области действительно выдало разрешение на проведение такого мероприятия — это вызывает серьёзное удивление. Мы намерены изучить ситуацию и выяснить, у кого именно туристическая компания получила разрешение», — отметил он.