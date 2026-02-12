Туристическое шоу или экологическая угроза: вокруг фестиваля небесных фонариков под Ташкентом разгорается дискуссия

Одна из туристических компаний объявила о проведении в конце апреля в Ташкентской области весеннего фестиваля по мотивам знаменитого тайского праздника Yi Peng Lantern Festival, который ежегодно проходит в городе Чиангмай и собирает десятки тысяч туристов со всего мира.
Организаторы планируют запустить более 3 тысяч небесных фонариков в районе посёлка Красногорск в Ташкентской области. Организаторы обещают яркое шоу и атмосферу праздника. Однако идея вызвала серьёзную дискуссию в обществе.
Блогер и экоактивист Ферузбек Сайфуллаев обратил внимание на потенциальные угрозы от организации данного мероприятия. По его словам, запуск небесных фонариков многим кажется красивым и праздничным зрелищем, однако с точки зрения экологии и пожарной безопасности он может иметь серьёзные негативные последствия.
Прежде всего, внутри фонариков находится открытое пламя. Невозможно контролировать, где именно они приземлятся. Если фонарик упадёт на охраняемую природную территорию — заповедник, национальный парк, лес, сухую степь или камышовые заросли, риск возникновения пожара крайне высок. Даже небольшая искра способна привести к масштабному возгоранию, особенно в условиях сухой растительности.
Во-вторых, фонарики могут представлять опасность для жилых районов. Попадание на крыши домов — особенно деревянных или построенных из старых материалов — может привести к пожару. Зацепившиеся за линии электропередачи фонарики способны вызвать короткое замыкание. Подобные случаи в мировой практике уже фиксировались.
Отдельная проблема — загрязнение окружающей среды. Фонарики состоят из проволоки, пластика и бумаги. После падения они превращаются в мусор, который может нанести вред животным и экосистеме.
По словам активиста, организаторы заявляют, что получили все необходимые разрешения.
«Возникает вопрос: известно ли об этом Национальному комитету по экологии? Если управление экологии Ташкентской области действительно выдало разрешение на проведение такого мероприятия — это вызывает серьёзное удивление. Мы намерены изучить ситуацию и выяснить, у кого именно туристическая компания получила разрешение», — отметил он.
Сторонники фестиваля говорят о развитии внутреннего туризма, создании яркого культурного события и привлечении гостей. Противники же напоминают, что во многих странах запуск небесных фонариков либо запрещён, либо строго ограничен именно по соображениям безопасности.
В качестве альтернативы специалисты предлагают лазерные шоу, LED-инсталляции или дрон-шоу — они позволяют создать зрелищный эффект без риска пожаров и загрязнения природы.
А как считаете вы — стоит ли разрешать подобные мероприятия ради туристической привлекательности или потенциальные риски слишком высоки?