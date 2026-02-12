В Янгиюле опровергли слухи о «массовом ДТП с жертвами»

Пользователи утверждали, что грузовик протаранил несколько автомобилей, и авария привела к тяжёлым последствиям.
В ГСБДД заявили, что данная информация не соответствует действительности.
По официальным данным, 10 февраля примерно в 20:00 на автодороге М-39 «Ташкент-Термез», проходящей по территории Янгиюльского района Ташкентской области, действительно произошло ДТП с участием трёх транспортных средств.
Участниками аварии стали два легковых автомобиля — Nexia и Leopard TAI 3, а также грузовой автомобиль Mercedes-Benz.
В результате происшествия пострадавших нет, вред здоровью участникам дорожного движения не причинён. Транспортные средства получили технические повреждения.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.