В Янгиюле опровергли слухи о «массовом ДТП с жертвами»

Vaib.uz (новости Узбекистана. 12 февраля). Накануне в соцсетях начали распространяться сообщения о якобы произошедшем в Янгиюле массовом дорожно-транспортном происшествии с жертвами.

Источник: Vaib.Uz

Пользователи утверждали, что грузовик протаранил несколько автомобилей, и авария привела к тяжёлым последствиям.

В ГСБДД заявили, что данная информация не соответствует действительности.

По официальным данным, 10 февраля примерно в 20:00 на автодороге М-39 «Ташкент-Термез», проходящей по территории Янгиюльского района Ташкентской области, действительно произошло ДТП с участием трёх транспортных средств.

Участниками аварии стали два легковых автомобиля — Nexia и Leopard TAI 3, а также грузовой автомобиль Mercedes-Benz.

В результате происшествия пострадавших нет, вред здоровью участникам дорожного движения не причинён. Транспортные средства получили технические повреждения.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.