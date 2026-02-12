В СПбГУ создали чат-бот для быстрой проверки документов

«Наша разработка позволяет решать рутинные, но высокоресурсные задачи, например производить аудит документации быстро и, что важно, качественно. Совсем недавно с помощью “Призмы” для одного из подразделений СПбГУ был проведен анализ 200 000 документов (рабочих программ дисциплин), состоящих из порядка 3 000 000 страниц. Просто представьте, сколько было бы потрачено времени сначала на поиск, а потом на проверку выявленных упоминаний в ручном режиме. “Призма” справилась с этим за два с половиной дня. То есть программа анализировала со скоростью почти 1 000 страниц в минуту», — привели в пресс-службе слова проректора по цифровой трансформации и информационной безопасности СПбГУ Владимира Старостенко.