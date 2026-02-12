В СПбГУ создали чат-бот для быстрой проверки документов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали чат-бот «Призма» для быстрой проверки документов. С его помощью пользователи в национальном мессенджере Max могут бесплатно и быстро проводить анализ текстов на упоминания объектов из различных реестров Министерства юстиции РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Наша разработка позволяет решать рутинные, но высокоресурсные задачи, например производить аудит документации быстро и, что важно, качественно. Совсем недавно с помощью “Призмы” для одного из подразделений СПбГУ был проведен анализ 200 000 документов (рабочих программ дисциплин), состоящих из порядка 3 000 000 страниц. Просто представьте, сколько было бы потрачено времени сначала на поиск, а потом на проверку выявленных упоминаний в ручном режиме. “Призма” справилась с этим за два с половиной дня. То есть программа анализировала со скоростью почти 1 000 страниц в минуту», — привели в пресс-службе слова проректора по цифровой трансформации и информационной безопасности СПбГУ Владимира Старостенко.
Как рассказали в вузе, на данный момент аналогов разработки специалистов СПбГУ не существует. Загружать на проверку можно файлы размером до 5 Мб в электронных форматах .txt, .docx, pdf, при этом эффективность и качество анализа от формата не зависят.
Уточняется, что преимуществом бота является гарантия актуальности проведенного анализа, так как сервис автоматически обновляет свою базу на основе данных реестров. Еще одно достоинство — скорость, что делает программу привлекательной для крупных организаций и компаний с масштабным документооборотом. Качество при работе с разными объемами текстов остается неизменно высоким. Сервис с одинаковой эффективностью анализирует как одностраничный документ, так и массивные книги или диссертации. В будущем разработчики планируют расширить базу источников, по которой может осуществляться анализ документов.
«Работа происходит в диалоговом режиме, что помогает человеку решить стоящую перед ним задачу без дополнительных усилий — не нужно тратить время на освоение интерфейса, многие давно пользуются чат-ботами и хорошо понимают механизмы их работы. Вместе с тем корпоративные коммуникации внутри вузов переводятся в национальный мессенджер Max, а Санкт-Петербургский университет стал первым вузом России, внедрившим Max в свою работу по целому ряду направлений, в том числе при создании новых сервисов», — сказал Старостенко.