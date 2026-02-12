Вашингтон
Пезешкиан: Иран готов допустить инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты страны

Иран полностью готов к проверкам инспекторов МАГАТЭ, чтобы доказать отсутствие военной составляющей в своей атомной программе. Об этом в среду, 11 февраля, заявил президент страны Масуд Пезешкиан.

—Мы неоднократно заявляли, что не стремимся к созданию ядерного оружия. Мы готовы к любой проверке, — цитирует его Financial Times.

Ранее Израиль предупредил США о готовности нанести удары по объектам ракетной программы Ирана, если Исламская Республика пересечет «красные линии».

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи, в свою очередь, заявил, что войска страны готовы атаковать базы США, расположенные в Персидском заливе, в случае нападения на территорию государства.

При этом американское посольство в Иране призвало граждан страны незамедлительно покинуть Иран, а также порекомендовало им разработать план выезда из страны без помощи правительства.

3 февраля в NYT также сообщалось, что Иран готов свернуть или приостановить свою ядерную программу ради сделки с Вашингтоном. Представители двух стран продолжают поддерживать контакты.

