Багреева: в 2025 году в Москве зарегистрировано больше 350 тыс. самозанятых

В 2025 году в столице зарегистрировалось 354 тыс. новых самозанятых, в результате их число в прошлом году выросло почти на 20%, превысив к январю этого года 2,26 млн человек — это 15% от общего числа самозанятых России, сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
Как отметила заммэра, с каждым годом все больше москвичей открывают для себя самозанятость как удобный способ начать свое дело, получить возможности для профессионального роста и самореализации. При этом самозанятые работают в самых различных областях — от IT-консультаций и маркетинга до грузоперевозок.
«За прошлый год в Москве зарегистрировались 354 тыс. новых плательщиков налога на профессиональный доход, в результате их общее число на начало 2026 года превысило 2,26 млн. Увеличение их количества свидетельствует о росте предпринимательской активности среди населения и способствует повышению конкурентности городской экономики», — отметила Багреева.
Налог на профессиональный доход пользуется популярностью среди предпринимателей, которые работают на себя без привлечения сотрудников. Этот налоговый режим привлекателен простотой регистрации и автоматизированной передачей информации о полученных доходах. Также самозанятые не предоставляют налоговую отчетность и не обязаны использовать кассовую технику. При регистрации самозанятые могут указать сферу деятельности, среди таких предпринимателей наиболее популярными видами деятельности являются пассажирские и грузоперевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг.
Деловая активность самозанятых в столице растет — в 2025 году они выдали клиентам около 292 млн чеков, что на 60% больше, чем в 2024 году. Средний размер чека — 2856 рублей. Растут и налоговые поступления самозанятых в городской бюджет — в прошлом году они перечислили в бюджет столицы 20,6 млрд рублей, что на 36% больше, чем годом ранее. Всего же с 2019 года самозанятые пополнили городскую казну на 60 млрд рублей.
