Багреева: в 2025 году в Москве зарегистрировано больше 350 тыс. самозанятых

Деловая активность самозанятых в столице растет — в 2025 году они выдали клиентам около 292 млн чеков, что на 60% больше, чем в 2024 году. Средний размер чека — 2856 рублей. Растут и налоговые поступления самозанятых в городской бюджет — в прошлом году они перечислили в бюджет столицы 20,6 млрд рублей, что на 36% больше, чем годом ранее. Всего же с 2019 года самозанятые пополнили городскую казну на 60 млрд рублей.