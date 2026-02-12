Черчилль был в шоке. Как обеспечивали безопасность Ялты-45

Именно на ней были приняты документы о новом мироустройстве, разделе сфер влияния, судьбах миллионов людей. Конечно, это событие не могло оставить равнодушным немецкую разведку, которая приложила все усилия для того, чтобы попытаться сорвать, прервать встречу. Или отметиться громкой «акцией», которая бы продемонстрировала, что Советский Союз не контролирует события на своей территории. О том, сколько сил было приложено для того, чтобы обеспечить безопасность участникам Ялтинской конференции, решил вспомнить «АиФ-Крым».