Черчилль был в шоке. Как обеспечивали безопасность Ялты-45

Именно на ней были приняты документы о новом мироустройстве, разделе сфер влияния, судьбах миллионов людей. Конечно, это событие не могло оставить равнодушным немецкую разведку, которая приложила все усилия для того, чтобы попытаться сорвать, прервать встречу. Или отметиться громкой «акцией», которая бы продемонстрировала, что Советский Союз не контролирует события на своей территории. О том, сколько сил было приложено для того, чтобы обеспечить безопасность участникам Ялтинской конференции, решил вспомнить «АиФ-Крым».
Диверсанты настоящие!
Ливадийский дворец должен был стать местом проведения конференции и местом жительства американской делегации. Советская разместилась в Юсуповском дворце, британская — в Воронцовском. Южный берег Крыма пострадал не так сильно, как другие уголки полуострова. Британскому премьеру Черчиллю было, с чем сравнить: для него организовали поездки в Балаклаву и почти стертый с лица земли Севастополь.
Война оставила в Крыму не только руины и людские потери, но немало вражеских агентов. Их поиск, выявление нелегально живущих «враждебных элементов», создание зон безопасности на самых ответственных участках, пресечение возможного проникновения отдельных террористов и их групп к местам, где могут находиться участники конференции — всем этим пришлось заниматься советским спецслужбам.
Шпионы и диверсанты были самыми настоящими. Так, в Симферопольском районе была запеленгована регулярно выходившая в эфир радиостанция. Опросили жителей сел, ближайших к местам ее возможной дислокации. Несколько жителей села Тавель вспомнили, что видели военного, покупавшего время от времени продукты.
Руководитель отдела СМЕРШ Отдельной Приморской армии Михаил Яворский оставил воспоминания о поиске вражеского агента. Насколько профессионально сработали сотрудники спецслужбы, можно судить по тому, что агент не только дал показания о себе, но сообщил, что в лесу находится его группа — и помог ее обезвредить. Трое из четверых задержанных агентов согласились сотрудничать. Главное, что среди них был радист, появилась возможность начать радиоигру, сообщить о «расширении группы» и потребовать руководителя.
23 декабря с вражеского самолета был заброшен резидент: в советской форме, с погонами старшего лейтенанта, деньгами, наградами и целым набором печатей и штампов для изготовления фальшивых документов. Использовать его для радиоигры не стали — была опасность, что он подаст условный сигнал о работе под контролем. Но под предлогом того, что резидент сломал руку во время приземления, прежний радист «кормил» бывших хозяев дезинформацией — пока те не перестали выходить на связь.
Не пройти не проехать.
На Южном берегу Крыма усиленно проверяли все здравницы на предмет благонадежности сотрудников — пусть даже санатории и дома отдыха находились в отдалении от места проведения конференции.
Из докладной записки «О мероприятиях по обеспечению государственной безопасности, связанных с подготовкой и проведением Международной конференции трех союзных держав в Крыму»:
«Расположенные на южном побережье Крыма семь лечебных учреждений Харьковского и Одесского военных округов оперативно не обслуживались. С целью выявления возможно проникшего в эти учреждения враждебного элемента, последние были обеспечены оперативными работниками… Было выявлено 14 человек враждебного и политически сомнительного элемента, которые, по договоренности с администрацией, уволены и с побережья удалены».
Проверки и «очистка от подозрительного элемента» прошла по всему Крыму: проверено было 74 тысячи человек, арестовано — 835.
Около 1200 человек оперативников НКГБ было собрано в Крыму из столицы и разных регионов для контрразведывательного обеспечения. От Сак до Ялты дорогу охраняли 1800 бойцов и командиров погранвойск и внутренних войск НКВД.
В Большой Ялте на некоторые участки можно было проехать только со спецпропуском.
На случай воздушного налета в Ялте, Ай-Тодоре и Симеизе было размещено около сотни зениток среднего и малого калибра, 65 зенитных прожекторов. С четырех аэродромов по сигналу тревоги были готовы взлететь истребители.
Ливадийский дворец в дни проведения конференции был практически недоступным для посторонних местом. На дальних подступах к нему находились две линии охраны. Одна отвечала за полосу 200−400 метров от комплекса зданий, вторая несла караул в десятках метров от самого дворца. С темнотой появлялась третья линия охраны — военные с собаками. С моря несли дозор корабли Черноморского флота — крейсер «Ворошилов», эсминец «Сообразительный», катера, подводные лодки. А во время конференции они были усилены американскими и английскими кораблями.
Кстати, за несколько недель до начала конференции в море ежедневно выходили тральщики — искали мины. В книге историка Алексея Басова «Крым в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» упоминается, что при тщательной проверке Ялтинского порта и подходов к нему, ничего опасного не было обнаружено. А вот в Феодосийском заливе моряки уничтожили 24 мины и 57 конструкций, защищавших их от обезвреживания. Это было важно для передвижения судов союзников в Черном море.
Конечно, большая часть мер по охране была незаметна для гостей. Но британский премьер Уинстон Черчилль был впечатлен подготовкой помещений во время последнего совместного ужина «Большой тройки». Он проходил в отведенном для англичан Воронцовском дворце 10 февраля.
«За несколько часов до того, как должен был приехать Сталин, в Воронцовский дворец прибыл взвод русских солдат, — писал он в своих мемуарах. — Они заперли двери по обе стороны приемных залов, в которых должен был проходить обед. Была расставлена охрана, и никому не разрешалось входить. Затем они обыскали все — смотрели под столами, простукивали стены. Моим служащим приходилось выходить из здания, чтобы попасть из служебных помещений в комнаты, где они жили».
Факты.
Во всех дворцах, где проживали участники конференции, были построены бомбоубежища. В Юсуповском дворце, который занял Сталин, бомбогазоубежище могло выдержать прямое попадание полутонной бомбы.
На время следования кортежей советской, американской и британской делегаций по улицам городов, из жилых домов, чьи окна выходили на дороги, выселяли жильцов. Люди, выглядывавшие из окон, были сотрудниками госбезопасности.
Более тысячи человек, участвовавшие в организации Ялтинской конференции, были награждены орденами и медалями.
Невероятный масштаб мероприятий по обеспечению безопасности Ялтинской конференции позволил отделу контрразведки СМЕРШ приобрести в Крыму немало новой агентуры. Так, ряды пополнились 21 агентами, 19 резидентами, 151 осведомителем.