Собянин рассказал о строительстве самого длинного подводного тоннеля метро

«Мало кто задумывается над этим, но в московском метро более чем в 50 местах тоннели проходят под разными водоемами. Около 20 из них проложено под Москвой‑рекой, восемь — под Яузой, остальные проходят под Нагатинским затоном, Сходненским каналом, Большим Пресненским прудом, малыми реками — Сетунь, Сетунька, Очаковка, Варварка, Ордынка, Сосенка, Городня, Чертановка, Лихоборка и другими. И число таких сооружений будет только расти. Так, за прошлый год тоннелепроходческие щиты прошли 680 м под водой. Были построены участки тоннелей на перегонах “Остров мечты” — “Кленовый бульвар” Бирюлевской линии и “Рублево‑Архангельское” — “Липовая Роща” Рублево‑Архангельской линии. Строительство таких тоннелей — сложнейшая инженерная задача, требующая особой осторожности и применения дополнительных мер безопасности. Поэтому решил специально рассказать о строительстве большого — диаметром 10 м — двухпутного тоннеля между станциями “Серебряный Бор” и “Строгино”, который станет самым протяженным тоннелем Московского метрополитена, проходящим под водоемами», — говорится в сообщении.
Старт работ пришелся на середину января, уточнил мэр.
«Тоннелепроходческому комплексу “Лилия” предстоит пройти 3,34 км, из которых почти 2 км — под Москвой-рекой и Большим Строгинским затоном. Для сравнения: длина второго по протяженности подводного тоннеля московского метро (проложен в составе перегона между станциями “Печатники” и “Нагатинский Затон” Большой кольцевой линии) — “всего лишь” 550 м. Проходка подводных тоннелей ведется в водоупорном слое глины. С одной стороны, этот плотный грунт слабо пропускает воду, что снижает риски затопления. Но с другой — ощутимо возрастает нагрузка на технику. Потому перед началом проходки под водой обязательно делается технологическая пауза для проверки режущих инструментов и замены изношенных элементов. Отвод грунтовых вод осуществляется по специальным системам, предотвращающим скопление влаги. Для монтажа тоннеля используются особые тюбинги с металлоизоляцией», — сообщил Собянин.
Помимо этого, под водой невозможно обустроить традиционные вентиляционные шахты, отметил мэр.
«Поэтому на перегоне “Серебряный Бор” — “Строгино” вместо них будут установлены мощные вентиляторы в специальном канале над путями. Именно они обеспечат приток свежего воздуха в тоннель, когда по нему пойдут поезда», — добавил Собянин.
Он подчеркнул, что строительство Рублево‑Архангельской линии метро находится «в самом разгаре».
«В этом году откроем первые пять станций от “Делового центра” до “Бульвара Генерала Карбышева”, — заключил мэр.