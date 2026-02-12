Собянин рассказал о строительстве самого длинного подводного тоннеля метро

«Мало кто задумывается над этим, но в московском метро более чем в 50 местах тоннели проходят под разными водоемами. Около 20 из них проложено под Москвой‑рекой, восемь — под Яузой, остальные проходят под Нагатинским затоном, Сходненским каналом, Большим Пресненским прудом, малыми реками — Сетунь, Сетунька, Очаковка, Варварка, Ордынка, Сосенка, Городня, Чертановка, Лихоборка и другими. И число таких сооружений будет только расти. Так, за прошлый год тоннелепроходческие щиты прошли 680 м под водой. Были построены участки тоннелей на перегонах “Остров мечты” — “Кленовый бульвар” Бирюлевской линии и “Рублево‑Архангельское” — “Липовая Роща” Рублево‑Архангельской линии. Строительство таких тоннелей — сложнейшая инженерная задача, требующая особой осторожности и применения дополнительных мер безопасности. Поэтому решил специально рассказать о строительстве большого — диаметром 10 м — двухпутного тоннеля между станциями “Серебряный Бор” и “Строгино”, который станет самым протяженным тоннелем Московского метрополитена, проходящим под водоемами», — говорится в сообщении.