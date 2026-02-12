«Это просто дружба»: 70-летнего миллиардера подловили с 27-летней моделью

70-летний бывший гендиректор Google Эрик Шмидт оказался в центре внимания после появления на Всемирном экономическом форуме в Давосе с 27-летней моделью Глорией-Софи Буркандт. Об этом сообщают BILD и Daily Mail.
По данным BILD, между 70-летним миллиардером и дочерью премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера завязались романтические отношения. Издание утверждает, что в последние недели они проводили много времени вместе, путешествовали по США, Индии и Европе и якобы планируют посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности.
В то же время источник из окружения Шмидта заявил, что речь идет не о романе, а о «близкой дружбе». Позднее собеседник, близкий к Буркандт, сообщил Daily Mail, что публикация BILD содержит неточности. По его словам, они не встречались в Гарварде, не путешествовали вместе в Индию, не планируют совместного визита в Мюнхен и не состоят в романтических отношениях.
Разница в возрасте между Шмидтом и Буркандт составляет 43 года. При этом сам бизнесмен старше ее отца на 21 год. Маркус Зёдер возглавляет правительство Баварии и руководит Христианско-социальным союзом — одной из ключевых консервативных партий Германии.
Буркандт развивает карьеру модели и публичного спикера. Она участвует в образовательных инициативах, связанных с Байройтским фестивалем, изучала экономику, получила степень магистра и продолжает обучение в докторантуре. По данным немецких СМИ, она живет между Нью-Йорком, Лос-Анджелесом, Мюнхеном и Нюрнбергом. 21 января Буркандт опубликовала в социальной сети сообщение из Давоса, отметив значимость дискуссий о будущем Европы и развитии искусственного интеллекта.
Шмидт возглавлял Google с 2001 по 2011 год, затем до 2018 года занимал пост исполнительного председателя. При нем компания укрепила позиции среди мировых технологических лидеров. В настоящее время он участвует в проектах в сфере искусственного интеллекта, аэрокосмических технологий и благотворительности.
С 1980 года Шмидт женат на Венди Шмидт, которая руководит Schmidt Family Foundation — фондом, поддерживающим экологические и социальные проекты. По сообщениям СМИ, супруги придерживаются свободной модели брака и продолжают вместе появляться на публичных мероприятиях.
Имя бизнесмена ранее фигурировало в публикациях о его отношениях с рядом женщин. Кроме того, в СМИ освещался судебный спор с предпринимательницей Мишель Риттер. Она обвинила Шмидта в злоупотреблениях и контролирующем поведении. Бизнесмен отверг претензии, назвав их ложными, а его адвокат Патриша Глейзер охарактеризовала обвинения как клеветнические.
По оценкам СМИ, состояние Шмидта составляет десятки миллиардов долларов. После ухода из оперативного управления Google он продолжает сохранять влияние в технологической и научной среде.
