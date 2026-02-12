Самозанятые жители Крыма смогут брать оплачиваемый больничный

Как и по всей стране, в Крыму начался эксперимент по добровольному страхованию самозанятых на случай временной нетрудоспособности. Для того чтобы получить оплачиваемый больничный, необходимо делать страховые взносы. Их можно уплачивать как ежемесячно, так и сразу за весь год.