Самозанятые жители Крыма смогут брать оплачиваемый больничный

С 2026 года самозанятые жители Крыма смогут получать оплачиваемый больничный. Для того чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно зарегистрироваться в отделении СФР, выбрать размер страховой суммы и начать уплачивать взносы.
Как и по всей стране, в Крыму начался эксперимент по добровольному страхованию самозанятых на случай временной нетрудоспособности. Для того чтобы получить оплачиваемый больничный, необходимо делать страховые взносы. Их можно уплачивать как ежемесячно, так и сразу за весь год.
Взносы составляют 3,84% от страховой суммы. Таким образом, в месяц нужно перечислить 1 344 или 1 920 рублей — это 3,84% от 35 тысяч или 50 тысяч рублей. При годовой оплате взнос составляет 16 128 рублей или 23 040 рублей — это сумма ежемесячных платежей за 12 месяцев.
Получить выплаты по больничному можно будет спустя шесть месяцев после уплаты годового взноса или после регулярных ежемесячных платежей. Размер пособия зависит от стажа и периода, в течение которого были уплачены взносы.