Не вывозят мусор, но начисляют долги. Комитет по конкуренции заявил о сотнях жалоб на вывоз отходов

И вот появляется новая информация: в Комитете по развитию конкуренции и защите прав потребителей сообщили о резком росте числа жалоб на услуги по вывозу твёрдых бытовых отходов. Если в течение 2025 года в комитет поступило 1141 обращение, то за первые месяцы 2026 года зарегистрировано уже более 850 жалоб. Динамика, мягко говоря, тревожная.
В обращениях граждан чаще всего указываются несвоевременный вывоз отходов, низкое качество услуг, несоблюдение условий договоров и необоснованное начисление задолженности. И самое главное — именно на основании этих долгов людям вводились ограничения на оплату электроэнергии, что вызвало закономерное возмущение.
В ходе проверок выяснилось, что в ряде регионов не соблюдается установленная минимальная периодичность вывоза отходов, а жителям начисляются необоснованные долги. Наибольшее количество обращений поступило из Наманганской, Кашкадарьинской, Джизакской, Ташкентской и Ферганской областей.
В связи с этим комитет направил запрос в Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики с требованием обеспечить своевременный и качественный вывоз отходов, предотвратить необоснованное начисление задолженности и пересмотреть ограничения на оплату электроэнергии, введённые из-за спорных долгов.
Согласно действующему законодательству, услуги по вывозу твёрдых бытовых отходов должны предоставляться в установленные сроки и с определённой периодичностью. В случае непредоставления услуги либо её некачественного оказания потребитель освобождается от оплаты за соответствующий период.
Комитет призвал граждан обращаться в случае проблем с качеством услуг и сообщил, что работа в данном направлении будет продолжена.
Но главный вопрос остаётся открытым: может быть, сначала стоит навести порядок в системе вывоза мусора и начислении платежей, а уже потом применять столь жёсткие меры, как блокировка оплаты электроэнергии?