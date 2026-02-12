Вашингтон
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не вывозят мусор, но начисляют долги. Комитет по конкуренции заявил о сотнях жалоб на вывоз отходов

Vaib.uz (новости Узбекистана. 12 февраля). Только что мы писали о практике, при которой гражданам ограничивают возможность оплаты электроэнергии из-за долгов за вывоз мусора.

Источник: Vaib.Uz

И вот появляется новая информация: в Комитете по развитию конкуренции и защите прав потребителей сообщили о резком росте числа жалоб на услуги по вывозу твёрдых бытовых отходов. Если в течение 2025 года в комитет поступило 1141 обращение, то за первые месяцы 2026 года зарегистрировано уже более 850 жалоб. Динамика, мягко говоря, тревожная.

В обращениях граждан чаще всего указываются несвоевременный вывоз отходов, низкое качество услуг, несоблюдение условий договоров и необоснованное начисление задолженности. И самое главное — именно на основании этих долгов людям вводились ограничения на оплату электроэнергии, что вызвало закономерное возмущение.

В ходе проверок выяснилось, что в ряде регионов не соблюдается установленная минимальная периодичность вывоза отходов, а жителям начисляются необоснованные долги. Наибольшее количество обращений поступило из Наманганской, Кашкадарьинской, Джизакской, Ташкентской и Ферганской областей.

В связи с этим комитет направил запрос в Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики с требованием обеспечить своевременный и качественный вывоз отходов, предотвратить необоснованное начисление задолженности и пересмотреть ограничения на оплату электроэнергии, введённые из-за спорных долгов.

Согласно действующему законодательству, услуги по вывозу твёрдых бытовых отходов должны предоставляться в установленные сроки и с определённой периодичностью. В случае непредоставления услуги либо её некачественного оказания потребитель освобождается от оплаты за соответствующий период.

Комитет призвал граждан обращаться в случае проблем с качеством услуг и сообщил, что работа в данном направлении будет продолжена.

Но главный вопрос остаётся открытым: может быть, сначала стоит навести порядок в системе вывоза мусора и начислении платежей, а уже потом применять столь жёсткие меры, как блокировка оплаты электроэнергии?