Не вывозят мусор, но начисляют долги. Комитет по конкуренции заявил о сотнях жалоб на вывоз отходов

И вот появляется новая информация: в Комитете по развитию конкуренции и защите прав потребителей сообщили о резком росте числа жалоб на услуги по вывозу твёрдых бытовых отходов. Если в течение 2025 года в комитет поступило 1141 обращение, то за первые месяцы 2026 года зарегистрировано уже более 850 жалоб. Динамика, мягко говоря, тревожная.