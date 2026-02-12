Shot: Около десятка китайских автобрендов готовы покинуть РФ

Сообщается, что с 1 января для ряда моделей утильсбор вырос с 750 тысяч до 900 тысяч рублей, что привело к увеличению конечной стоимости автомобилей. При этом объемы продаж у некоторых марок не превышали трех тысяч машин в год. Вице-президент НАС Антон Шапарин отметил, что в ближайшее время часть брендов может покинуть рынок из-за работы в убыток.