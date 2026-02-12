Shot: Около десятка китайских автобрендов готовы покинуть РФ

Десятки китайских автобрендов рассматривают возможность ухода с российского рынка на фоне усиления конкуренции и роста утилизационного сбора. В числе возможных кандидатов называют Kaiyi, BAIC, SWM, Dongfeng, Jetta, Bestune, Wey, Rox, Oting и VGV. Об этом сообщает Shot.
Сообщается, что с 1 января для ряда моделей утильсбор вырос с 750 тысяч до 900 тысяч рублей, что привело к увеличению конечной стоимости автомобилей. При этом объемы продаж у некоторых марок не превышали трех тысяч машин в год. Вице-президент НАС Антон Шапарин отметил, что в ближайшее время часть брендов может покинуть рынок из-за работы в убыток.
Дополнительным фактором называется высокая конкуренция со стороны Geely, Haval и Chery. Так, Kaiyi за прошлый год закрыла более 30 дилерских центров и получила убыток 1,9 миллиарда рублей.
Эксперты предупреждают, что в случае ухода марок владельцы могут столкнуться с трудностями при поиске запчастей и обслуживании автомобилей, передает Telegram-канал.
