Вашингтон
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

34 работникам кол-центра в Узбекистане вынесли приговор за хищение ₽9,6 млн у россиян

В Узбекистане суд вынес обвинительный приговор 34 участникам организованной преступной группы, которая через кол-центры похищала деньги у граждан России. Об этом сообщили в пресс-центре Службы государственной безопасности (СГБ) республики.

Источник: Life.ru

Преступная группировка была задержана ещё в феврале 2025 года. Её участники действовали из трёх кол-центров в Фергане и Ташкенте. По данным следствия, им удалось незаконно получить доступ к персональным данным более 70 тысяч россиян, приобретавших лекарства и БАДы. Звонили в основном пожилым людям, представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они убеждали жертв, что проданные им препараты оказались некачественными, и предлагали компенсацию до 580 тысяч рублей. Для её получения якобы требовалось уплатить «налог» — от 5 до 20 тысяч рублей.

В итоге потерпевшие перевели аферистам почти 9,6 миллиона рублей. Также трое фигурантов дополнительно занимались незаконным оборотом криптоактивов на сумму около 470 тысяч долларов. С осуждённых взыщут причинённый потерпевшим ущерб.

«Члены преступной группы признаны виновными, 21 из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 9 лет 6 месяцев. Остальные 13 получили наказание в виде ограничения свободы и были оштрафованы», — уточнили в пресс-центре СГБ.

Ранее Life.ru предупреждал, что мошенники стали обзванивать россиян с коротких и узнаваемых номеров банков. Это те номера, с которых вам на телефон приходят уведомления о зачислениях и списаниях денег. Таким образом аферистам удаётся мгновенно завладеть доверием жертв.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.