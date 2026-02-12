34 работникам кол-центра в Узбекистане вынесли приговор за хищение ₽9,6 млн у россиян

Преступная группировка была задержана ещё в феврале 2025 года. Её участники действовали из трёх кол-центров в Фергане и Ташкенте. По данным следствия, им удалось незаконно получить доступ к персональным данным более 70 тысяч россиян, приобретавших лекарства и БАДы. Звонили в основном пожилым людям, представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они убеждали жертв, что проданные им препараты оказались некачественными, и предлагали компенсацию до 580 тысяч рублей. Для её получения якобы требовалось уплатить «налог» — от 5 до 20 тысяч рублей.
В итоге потерпевшие перевели аферистам почти 9,6 миллиона рублей. Также трое фигурантов дополнительно занимались незаконным оборотом криптоактивов на сумму около 470 тысяч долларов. С осуждённых взыщут причинённый потерпевшим ущерб.
«Члены преступной группы признаны виновными, 21 из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 9 лет 6 месяцев. Остальные 13 получили наказание в виде ограничения свободы и были оштрафованы», — уточнили в пресс-центре СГБ.
Ранее Life.ru предупреждал, что мошенники стали обзванивать россиян с коротких и узнаваемых номеров банков. Это те номера, с которых вам на телефон приходят уведомления о зачислениях и списаниях денег. Таким образом аферистам удаётся мгновенно завладеть доверием жертв.
