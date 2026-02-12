Вашингтон
Ростовскую аптеку оштрафовали за поддельные рецепты и отсутствие лекарств

Суд назначил наказание после проверки Росздравнадзора, выявившей нарушения в продаже рецептурных препаратов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове оштрафовали аптеку за нарушения продажи лекарств, популярных среди наркозависимых, а также за отсутствие ряда лекарств, которые обязательно должны быть на прилавках. Это следует из решения Арбитражного суда Ростовской области.

Поводом стала внеплановая проверка по индикаторам риска территориального органа Росздравнадзора. Специалисты пришли в аптеку и обнаружили сразу несколько нарушений.

— Во первых, на момент проверки в учреждении не было 16 наименований препаратов из минимального ассортимента, обязательного для любой аптеки, — пояснили в суде. — Во вторых, сотрудники нарушали правила отпуска лекарств, которые находятся под особым контролем из-за риска злоупотребления наркоманами. Например, рецепт был выдан одной медорганизацией, а заверен печатью другой.

Арбитражный суд признал аптеку виновной по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» и назначил штраф.

