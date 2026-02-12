В Геленджике разрабатывают проект планировки набережной

В Геленджике идет работа над новым проектом планировки набережной. Ее общая площадь составит 84 гектара. Это не только променад длиной 14 км, но и пляжи площадью 23 гектара. Всю территорию планируют оформить в единый архитектурный стиль. Об этом рассказал глава Геленджика Алексей Богодистов на совещании в администрации края, где обсуждали состояние набережных в курортных городах.
Губернатор Вениамин Кондратьев назвал Геленджик одним из успешных примеров курорта, меняющегося в лучшую сторону. В доказательство этому он привел создание парка «Молодежный» на Тонком мысе.
«Сохранять особый колорит кубанских городов и станиц, не превращая их в комплексы высоток из бетона из стекла — это должно быть позицией всех глав», — акцентировал Вениамин Кондратьев.
Обсудили также благоустройство набережной в Ейске и Туапсинском округе. Глава Ейского района Роман Бублик рассказал, что уже готовы дизайн-проекты благоустройства Ейской косы и парка им. Поддубного.
В Туапсинском округе на разработку проекта планировки уже направили более 26 млн рублей. Межевание территорий пройдет в Туапсе, селах Агой и Лермонтово, поселках Новомихайловском, Джубга и Бухта Инал. Их общая площадь более 36 гектаров, протяженность — свыше 9 км.
Ранее «Югополис» рассказывал о благоустройстве набережной в поселке Тамань Темрюкского района. Там привели в порядок прогулочную зону и оборудовали пляж, установили детские и спортивные площадки, смонтировали систему освещения. Общая площадь благоустройства — около двух гектаров. Работы завершили в конце 2025 года.