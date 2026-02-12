В Геленджике разрабатывают проект планировки набережной

В Геленджике идет работа над новым проектом планировки набережной. Ее общая площадь составит 84 гектара. Это не только променад длиной 14 км, но и пляжи площадью 23 гектара. Всю территорию планируют оформить в единый архитектурный стиль. Об этом рассказал глава Геленджика Алексей Богодистов на совещании в администрации края, где обсуждали состояние набережных в курортных городах.