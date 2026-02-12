Восточный экономический форум пройдёт 1−4 сентября 2026 года

В прошлом году ВЭФ также прошёл в первых числах сентября. Главным событием форума стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Основными темами его выступления стали развитие Дальнего Востока, модернизация транспортной и энергетической инфраструктура, социальные программы, цифровизация, а также международные отношения. Путин подчеркнул, что дальневосточный регион остаётся национальным приоритетом на весь XXI век и должен стать пространством для высоких технологий, качественной жизни и международного сотрудничества. О чём ещё говорил президент на ВЭФ — читайте в материале Life.ru.