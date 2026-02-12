Восточный экономический форум пройдёт 1−4 сентября 2026 года

«ВЭФ состоится с 1 по 4 сентября 2026 года во Владивостоке. Форум стал главной площадкой координации развития региона и привлечения инвестиций, где формируются управленческие решения и механизмы, которые затем воплощаются в конкретные проекты», — заявил советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
В Росконгрессе подчеркнули, что форум традиционно служит ключевой платформой для обсуждения развития Дальнего Востока, запуска инвестиционных инициатив и создания инфраструктурных и социальных проектов.
В прошлом году ВЭФ также прошёл в первых числах сентября. Главным событием форума стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Основными темами его выступления стали развитие Дальнего Востока, модернизация транспортной и энергетической инфраструктура, социальные программы, цифровизация, а также международные отношения. Путин подчеркнул, что дальневосточный регион остаётся национальным приоритетом на весь XXI век и должен стать пространством для высоких технологий, качественной жизни и международного сотрудничества. О чём ещё говорил президент на ВЭФ — читайте в материале Life.ru.
