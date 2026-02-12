Люди нашли спасение от деменции: болезнь побеждает то, чему учат со школы

Регулярное чтение, письмо и изучение языков могут снизить риск развития деменции почти на 40%. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование американских ученых.
По данным исследования, люди, которые в течение жизни много читают, пишут и продолжают учиться, реже сталкиваются с болезнью Альцгеймера. Ученые восемь лет наблюдали за 1939 пожилыми людьми со средним возрастом около 80 лет. За это время у 551 участника развилась деменция.
Выяснилось, что у людей с самым высоким уровнем интеллектуальной активности риск болезни Альцгеймера был ниже на 38%, а легких когнитивных нарушений — на 36%. Кроме того, симптомы у них появлялись в среднем на пять-семь лет позже.
«Наши результаты обнадеживают, предполагая, что постоянное участие в разнообразных интеллектуально стимулирующих занятиях на протяжении всей жизни может повлиять на когнитивные функции», — заявила автор исследования Андреа Заммит.
Она добавила, что доступ к библиотекам, образовательным программам и другим ресурсам может сыграть важную роль в профилактике деменции.
Немногим ранее профессор Анча Баранова назвала еще один способ снижения риска деменции. Она отметила, что растительные нитраты из овощей способствуют выработке оксида азота и полезны для сосудов. Как следствие, шансы на появление болезни становятся ниже. В то же время, нитраты из переработанного мяса, напротив, повышают риск когнитивных нарушений.