Люди нашли спасение от деменции: болезнь побеждает то, чему учат со школы

По данным исследования, люди, которые в течение жизни много читают, пишут и продолжают учиться, реже сталкиваются с болезнью Альцгеймера. Ученые восемь лет наблюдали за 1939 пожилыми людьми со средним возрастом около 80 лет. За это время у 551 участника развилась деменция.