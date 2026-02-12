В школах Башкирии запустят бесплатные секции по баскетболу

В республике расширяют географию баскетбольного проекта «Юный Динамовец». Об этом рассказали на совещании в уфимском баскетбольном клубе «Динамо».
Как отметил первый заместитель председателя РОО «Физкультурно-спортивное общество “Динамо” РБ» Максим Чудов, сейчас в проекте «Юный Динамовец» участвуют 4 уфимские школы.
«В будущем география проекта будет расширена — спортивные классы появятся не только в столице Башкортостана, но и в других муниципалитетах региона. Возрождая “Юный Динамовец”, мы вкладываемся в главное — в здоровье и будущее наших детей. Сегодня особенно важно, чтобы спорт стал естественной частью жизни школьника. Баскетбол в сочетании с учёбой учит дисциплине, командной работе и умению добиваться цели. Мы создаём условия, в которых каждый ребёнок сможет раскрыть свой потенциал», — сказал Максим Чудов.
Все участники проекта будут обеспечены бесплатной экипировкой, мячами и инвентарём. Занятия для детей будут проводиться бесплатно. Кроме того, у ребят появится возможность участвовать в соревнованиях.
С марта по май текущего года для тренеров проекта будут организованы три двухдневных практических кемпа. Первые занятия пройдут в середине марта в Благовещенске.
«Принцип качества — наш приоритет. Для его реализации организуем регулярные (два раза в месяц) рабочие встречи с тренерским составом: это позволит выстроить непрерывную отработку практических навыков и контролировать прогресс на каждом этапе», — отметил главный наставник проекта, заслуженный тренер РФ Борис Соколовский.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии расширят сеть профильных баскетбольных классов.