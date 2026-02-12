В школах Башкирии запустят бесплатные секции по баскетболу

«В будущем география проекта будет расширена — спортивные классы появятся не только в столице Башкортостана, но и в других муниципалитетах региона. Возрождая “Юный Динамовец”, мы вкладываемся в главное — в здоровье и будущее наших детей. Сегодня особенно важно, чтобы спорт стал естественной частью жизни школьника. Баскетбол в сочетании с учёбой учит дисциплине, командной работе и умению добиваться цели. Мы создаём условия, в которых каждый ребёнок сможет раскрыть свой потенциал», — сказал Максим Чудов.