Какие данные ни в коем случае нельзя хранить в телефоне

Об этом рассказал Александр Дворянский, директор по специальным проектам компании Angara Security, в интервью агентству «Прайм», передает ИА DEITA.RU.
Он отмечает, что смартфоны, как и персональные компьютеры, требуют комплексного подхода к защите, профилактических мер и регулярного обновления средств безопасности. Многие не задумываются о рисках, связанных с посещением различных сайтов, и зачастую допускают ошибки, которых легко можно избежать.
Эксперт рекомендует регулярно очищать кэш и файлы cookies, что уменьшает риск получения нежелательного доступа к личной информации. Также важно быть внимательным при выборе ресурсов для загрузки приложений, отдавая предпочтение только проверенным и официальным платформам, таким как Google Play или AppStore, чтобы избежать установки вредоносных программ.
Не менее значимой мерой является установка антивирусных решений на мобильное устройство, и не менее важно следить за их обновлением — только актуальные базы данных защитят устройство от новых вирусных угроз.
Эксперт напоминает, что ни в коем случае нельзя хранить в заметках, файлах или любой другой части телефона пароли, логины от соцсетей, банковских аккаунтов или электронной почты. Такие данные при потере или взломе могут стать доступными злоумышленникам, что существенно увеличивает риск финансовых потерь и кражи личных данных.
Аналогично, хранение в телефоне фотографий или скриншотов паспортных данных, СНИЛС и иных документов создает риск их компрометации, что может привести к их использованию мошенниками, оформлению кредитов или другим преступным действиям без ведома пользователя.
Помимо этого, специалист настоятельно рекомендует воздерживаться от входа в банковские или другие важные приложения, содержащие конфиденциальную информацию, при использовании общественных или ненадежных Wi-Fi сетей и активных VPN-сервисов. По его словам, в таких условиях уровень безопасности соединения существенно снижен, и пользователь рискует утратить контроль над своими данными.