Какие данные ни в коем случае нельзя хранить в телефоне

Эксперт напоминает, что ни в коем случае нельзя хранить в заметках, файлах или любой другой части телефона пароли, логины от соцсетей, банковских аккаунтов или электронной почты. Такие данные при потере или взломе могут стать доступными злоумышленникам, что существенно увеличивает риск финансовых потерь и кражи личных данных.