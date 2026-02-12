Трамп остался без «градусника» одобрения: один из авторитетных институтов откажется от рейтингов спустя 88 лет

Решение принято на фоне давления Дональда Трампа на прессу и социологов. Недавно президент подал в суд на Дж. Энн Зельцер и газету The Des Moines Register из-за опроса, ошибочно предсказавшего победу Харрис в Айове. Последний рейтинг Gallup при Трампе вышел в декабре 2025 года и показал лишь 36% одобрения — один из самых низких результатов политика.