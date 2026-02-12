Трамп остался без «градусника» одобрения: один из авторитетных институтов откажется от рейтингов спустя 88 лет

Американский Институт Гэллапа (Gallup Organization) прекращает публиковать ежемесячные рейтинги одобрения работы президентов США. Традиция, которую социологи вели с времен Франклина Рузвельта, прервется спустя почти 90 лет. Об этом сообщает The New York Times.
В компании объяснили, что меняют корпоративную стратегию. Вместо президентских рейтингов специалисты сосредоточатся на опросах по конкретным вопросам политики. Представитель Gallup Джастин Маккарти пояснил, что теперь цель фирмы — предоставлять данные, которые помогут добиться реальных изменений. При этом ежегодные всемирные исследования почти в 140 странах продолжатся.
Это не первая смена курса. В 2015 году Gallup уже отказался от предвыборных опросов, которые показывали, кто лидирует в гонке. Тогда главред Фрэнк Ньюпорт заявил, что ресурсы компании стоит направить на сохранение влияния граждан на демократию.
Решение принято на фоне давления Дональда Трампа на прессу и социологов. Недавно президент подал в суд на Дж. Энн Зельцер и газету The Des Moines Register из-за опроса, ошибочно предсказавшего победу Харрис в Айове. Последний рейтинг Gallup при Трампе вышел в декабре 2025 года и показал лишь 36% одобрения — один из самых низких результатов политика.
10 февраля стало известно, что рейтинг неодобрения президента США Дональда Трампа достиг нового рекорда. Рейтинг американского лидера составил −13,7 пункта, а доля тех, кто не разделяет его политику, оказалась выше 46%.