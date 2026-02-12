Guardian: глобальное потепление может необратимо изменить климат на Земле

Глобальное потепление на Земле может привести к необратимому изменению климата. Об этом сообщает британская газета Guardian.
В публикации отмечается, что это может «зафиксировать для планеты новый, адский климат “парниковой Земли”, который окажется значительно страшнее, чем прогнозируемый рост средней температуры на два или три градуса».
Как утверждает газета, последствия усиленного парникового эффекта превзойдут по масштабу разрушений те изменения, что фиксируются в настоящее время. При этом климатологи не в состоянии спрогнозировать момент перехода к этой критической фазе.
«Трудно предсказать, когда именно наступят переломные моменты в климатической ситуации, поэтому крайне важны меры предосторожности», — заявил исследователь Кристофер Вольф.
Ранее сообщалось, что температура воздуха в Арктике достигла рекорда с 1900 года.