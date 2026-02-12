Вашингтон
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Guardian: глобальное потепление может необратимо изменить климат на Земле

Ученые считают, что глобальное потепление может изменить климат Земли навсегда.

Источник: Аргументы и факты

Глобальное потепление на Земле может привести к необратимому изменению климата. Об этом сообщает британская газета Guardian.

В публикации отмечается, что это может «зафиксировать для планеты новый, адский климат “парниковой Земли”, который окажется значительно страшнее, чем прогнозируемый рост средней температуры на два или три градуса».

Как утверждает газета, последствия усиленного парникового эффекта превзойдут по масштабу разрушений те изменения, что фиксируются в настоящее время. При этом климатологи не в состоянии спрогнозировать момент перехода к этой критической фазе.

«Трудно предсказать, когда именно наступят переломные моменты в климатической ситуации, поэтому крайне важны меры предосторожности», — заявил исследователь Кристофер Вольф.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Арктике достигла рекорда с 1900 года.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше