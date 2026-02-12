В Испании пациентке пересадили лицо от донора после эвтаназии

В университетской больнице Валь-д’Эброн в испанской Барселоне провели первую в мире трансплантацию лица от донора после эвтаназии. Об этом сообщила пресс-служба клиники.
Новое лицо получила 58-летняя Карме. Женщина перенесла тяжелую бактериальную инфекцию после укуса насекомого. Развился некроз тканей. Повреждения привели к утрате значительной части лица. После операции пациентка вновь смогла есть, пить, говорить и видеть.
В клинике уточнили, что трансплантация применяется в случаях, когда утраченные ткани невозможно восстановить пластической хирургией. Как пояснил заведующий отделением пластической хирургии и ожогов Жоан-Пере Баррет-и-Нерин, речь идет о пересадке комплекса тканей — кожи, мышц, костей, нервов и сосудов — единым блоком.
Операция стала уникальной из-за способа донорства. Донором выступила женщина, оформившая эвтаназию, которая в Испании легализована. Она заранее дала согласие на передачу органов и тканей. Медикам пришлось синхронизировать процедуру с трансплантацией, чтобы сохранить жизнеспособность тканей.
Для самой клиники подобные вмешательства не стали первыми. В 2010 году здесь провели полную трансплантацию лица, а в 2015-м — операцию в условиях контролируемой асистолии.
Нынешняя операция длилась около 24 часов. В ней участвовали более 100 специалистов — хирурги, иммунологи, психиатры, реабилитологи, анестезиологи. Основная сложность заключалась в микрохирургии: под микроскопом врачи соединяли мельчайшие сосуды и нервные окончания.
Подготовка заняла месяцы. С помощью компьютерной томографии специалисты создали трехмерные модели черепа и мягких тканей донора и реципиента. Инженеры изготовили индивидуальные хирургические шаблоны, позволившие сопоставить костные структуры с высокой точностью.
Донор и пациентка соответствовали по группе крови, возрасту, размеру головы и анатомическим параметрам. Учитывались и эстетические факторы. Психиатры оценивали готовность Карме к жизни с новым лицом еще до операции.
После пересадки женщину поместили в реанимацию ожогового центра, где контролировали прием иммуносупрессоров. Эти препараты ей предстоит принимать пожизненно. Затем начался этап реабилитации. По словам врачей, сначала лицо остается неподвижным, пока не восстановится нервная проводимость. Пациентку учат заново управлять мимикой, процесс продолжается дома и требует длительной психологической поддержки.
