В Воронеже появились соцработники по уходу за одинокими пациентами

«Очень востребованной оказалась помощь по сбору документов, уточнению личности, работе с родственниками, подготовке жилья для возвращения человека из больницы. Второе — непосредственный уход. Большинство людей ухаживает за собой сами, за кем-то — родственники. Пока видим не такое большое количество людей, за которыми некому ухаживать в больнице, но они есть. Мы с прошлого года активно занимаемся этим направлением. Сейчас наши сотрудники работают в больнице № 8 и областной больнице. Проект оказался полезен и пациентам, и врачам», — рассказала Ольга Сергеева.