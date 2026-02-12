Алексей Текслер поручил усилить автобус № 26 в Челябинске

Тему ремонта Миасского машиностроительного колледжа подняла мама студентки Светлана Катаева. В сузе уже есть образовательный кластер «Профессионалитет», однако сети в здании необходимо менять. Алексей Текслер сообщил, что в 2026 году за счет федерального и областного бюджетов в колледже отремонтируют кровлю, окна, классы и лестницы.