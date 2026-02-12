Алексей Текслер поручил усилить автобус № 26 в Челябинске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел личный прием граждан. Жители обратились с актуальными социальными вопросами. Помощник председателя КТОС № 1 Челябинска Татьяна Куликовских подняла проблему нехватки транспорта на маршруте № 26 «ЧВВАКУШ — Агроуниверситет». Губернатор поручил усилить маршрут: количество автобусов увеличится, интервал движения сократиться, а в рейс выйдут машины среднего класса.
Многодетная мама и воспитатель из Усть-Катава Светлана Булатова обратилась с просьбой о капитальном ремонте Дома культуры в поселке Паранино. Алексей Текслер поддержал инициативу, работы по нацпроекту «Семья» закончат в 2026 году.
Тему ремонта Миасского машиностроительного колледжа подняла мама студентки Светлана Катаева. В сузе уже есть образовательный кластер «Профессионалитет», однако сети в здании необходимо менять. Алексей Текслер сообщил, что в 2026 году за счет федерального и областного бюджетов в колледже отремонтируют кровлю, окна, классы и лестницы.
Все вопросы взяты на личный контроль губернатора.