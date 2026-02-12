Пассажиры обратились к Путину после посадки в новосибирском поле

Пассажиры самолёта Airbus A320 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку на пшеничное поле в Новосибирской области 12 сентября 2023 года, обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой повлиять на ситуацию вокруг уголовного преследования пилотов. Более чем через два года после инцидента, в ходе которого никто из 167 человек (включая 23 детей) не пострадал, командир воздушного судна Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семёнов отстранены от полётов, а Белову грозит до двух лет лишения свободы и иск на сумму 118,9 млн рублей. Историю пассажирки рассказало издание «Горсайт».
«Мы аплодировали стоя экипажу, который совершил большой подвиг. Но тем не менее, по постановлению суда пассажиры оказались на стороне обвинения и выступают в качестве потерпевших. Хотя лично я не имею никаких претензий к Сергею. Мы абсолютно счастливы, что нам сохранили жизни. Но из-за этого лётчик лишился возможности работать по профессии, а на его иждивении находится мать-инвалид, которая требует ухода. Надеюсь, ситуацию возьмут на контроль и проследят, что всё пройдёт в рамках закона», — рассказала Горсайту одна из пассажирок Юлия М.
По данным следствия и Росавиации, причиной посадки вне аэродрома стала ошибка экипажа в расчёте топлива и определении положения шасси. Самолёт, попавший под таможенное обременение, не восстанавливали: зимой 2025 года его демонтировали, исправные детали пустили на запчасти. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна (ч. 1 ст. 263 УК РФ) рассматривалось в судах Омска, однако в ноябре 2025 года судья вернул его прокурору для устранения недочётов. Пассажиры, признанные потерпевшими, не поддерживают обвинение и добиваются прекращения дела в отношении Белова.