Пассажиры обратились к Путину после посадки в новосибирском поле

«Мы аплодировали стоя экипажу, который совершил большой подвиг. Но тем не менее, по постановлению суда пассажиры оказались на стороне обвинения и выступают в качестве потерпевших. Хотя лично я не имею никаких претензий к Сергею. Мы абсолютно счастливы, что нам сохранили жизни. Но из-за этого лётчик лишился возможности работать по профессии, а на его иждивении находится мать-инвалид, которая требует ухода. Надеюсь, ситуацию возьмут на контроль и проследят, что всё пройдёт в рамках закона», — рассказала Горсайту одна из пассажирок Юлия М.