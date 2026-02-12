В Новосибирске назвали самые крупные обрушения зданий за полгода

По информации ведомства, кирпичное здание одноэтажное, построенное в 1963 году, признали аварийным ещё в октябре и закрыли для посещений учениками. Прокуратура Колыванского района начала проверку по факту произошедшего. Власти быстро приняли меры: убрали обвисшие части здания и укрепили ограждение, чтобы никто не смог туда попасть. Позже власти решили и вовсе демонтировать это здание.