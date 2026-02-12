В Новосибирске назвали самые крупные обрушения зданий за полгода

В Новосибирской области и Новосибирске за последние полгода произошло сразу несколько аварийных инцидентов. Так, в детской больнице № 1 в результате трещин рухнул потолок, в Татарске — частично обрушилось здание школы, а парой недель ранее обвалилась кровля торгового центра на улице Наумова. Вспоминаем самые громкие инциденты, связанные с разрушением зданий в материале Om1 Новосибирск.
Крыша дома обрушилась из-за снега в Бердске.
11 февраля в городе Бердске Новосибирской области случилась чрезвычайная ситуация — снежная масса привела к обрушению кровли частного дома. Происшествие случилось на улице Калинина.
По предварительным данным, под обломками оказался хозяин жилища. На место быстро прибыли спасательные службы и экстренные ведомства. В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы. Детали происшествия и состояние пострадавшего уточняются.
Обрушение крыши нежилого дома из-за снега.
В Заельцовском районе Новосибирска случилось частичное обрушение крыши нежилого здания, построенного в 1954 году. Инцидент произошёл на улице Залесского, дом 7/2, где под тяжестью скопившегося снега обрушилось примерно 180 квадратных метров кровли. К счастью, пострадавших не зафиксировано.
На место сразу же прибыл прокурор Заельцовского района Денис Головин для личного контроля ситуации. По предварительным данным следствия, главной причиной обрушения стало большое скопление снега на старой кровле.
«В настоящее время экстренными и коммунальными службами проводятся необходимые мероприятия по обеспечению безопасности, территория оцеплена, проводится обследование строительных конструкций. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
В новосибирской квартире рухнул потолок.
В Заельцовском районе Новосибирска на кухне одной из квартир дома № 7 по улице Кузьмы Минина произошло обрушение потолка. К счастью, в момент происшествия в помещении никого не было, пострадавших нет, сообщает телеграм-канал АСТ-54 Black.
По информации от подписчика, это уже второй случай обрушения потолка в данном доме: в сентябре 2025 года подобное происшествие случилось в другой квартире.
Как пояснили в мэрии, в настоящее время в доме проводится ремонт чердачных перекрытий и лестничной площадки. Управляющая компания связалась с владельцем квартиры для оформления акта ущерба и организации компенсационных мероприятий. Также подрядчик принял меры для предотвращения повторных обрушений.
В Первомайском районе Новосибирска обрушилась кровля торгового центра.
В Первомайском районе Новосибирска 21 января случилось обрушение здания ТЦ. Это произошло на улице Наумова, 26.
По информации прокуратуры Новосибирской области, «в здании по адресу: Новосибирск, ул. Наумова, 26, обрушилась кровля». На место сразу же прибыли службы экстренного реагирования и прокурор Первомайского района.
Покупатель по имени Герман, оказавшийся внутри магазина на улице Наумова в момент его обрушения, рассказал корреспонденту Om1 Новосибирск о произошедшем. По его словам, обрушению предшествовал странный звук. «Тук-тук-тук… и потом так давай это валиться», — описал он первые секунды.
Мужчина подтвердил, что большинство людей успели эвакуироваться. На вопрос корреспондента Om1 Новосибирск: «А получается в магазине все, кто были, спокойно вышли?» — Герман ответил: «Я вышел одним из первых».
В результате обрушения конструкций кровли второго этажа здания на улице Наумова, в котором располагается сетевой продуктовый магазин, один человек погиб, двое пострадали.
Собственник здания на улице Наумова в Новосибирске, где произошло обрушение, был арестован.
«Постановлением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 марта 2026 года», — уточнили в суде.
Аварийный школьный спортзал 1963 года обрушился в посёлке под Новосибирском.
В рабочем посёлке Колывань Новосибирской области 24 декабря произошло обрушение конструкций здания спортивного зала борьбы.
«Утром 24 декабря 2025 года в р.п. Кольвань произошло обрушение потолочных перекрытий и части стены спортивного зала борьбы, находящегося в оперативном управлении МБУ ДО “Колыванская ДЮСШ”, пострадавших нет», — сообщила пресс-служба районной администрации.
По информации ведомства, кирпичное здание одноэтажное, построенное в 1963 году, признали аварийным ещё в октябре и закрыли для посещений учениками. Прокуратура Колыванского района начала проверку по факту произошедшего. Власти быстро приняли меры: убрали обвисшие части здания и укрепили ограждение, чтобы никто не смог туда попасть. Позже власти решили и вовсе демонтировать это здание.
Берёза упала на жилой дом в Академгородке.
Ночью 25 ноября в Академгородке, по адресу улица Терешковой, 8, берёза рухнула на жилой дом. Жители рассказывали, что проснулись от громкого звука. Это случилось на фоне плохих погодных условий.
Жительница соседнего дома Елена Ж. поделилась с Om1 Новосибирск, что упавшее дерево задело ограждение лоджии третьего этажа, при этом стёкла в окнах остались целы.
«Это очень серьёзная проблема для нашего микрорайона. Многие деревья, посаженные полвека назад, уже состарились, и они по-прежнему могут падать», — говорит женщина.
Она добавила, что похожий инцидент уже случался в этом районе ранее — дерево упало и задело жилой дом. Тогда никто не пострадал, однако опасность остаётся, так как близко к домам растёт много деревьев.
На следующий день упавшую берёзу спилили.
Потолок рухнул в детской больнице Новосибирска.
В Новосибирске в городской детской больнице № 1, расположенной на улице Вертковской, произошло обрушение потолка в одной из палат. Администрация медицинского учреждения сразу после обнаружения трещины перевела детей из опасного крыла в другие помещения, что позволило избежать жертв. Пострадавших в результате инцидента нет.
Под Новосибирском частично обрушилось здание средней общеобразовательной школы № 5.
Утром 21 сентября в городе Татарске Новосибирской области произошло частичное обрушение здания средней школы № 5. В связи с этим следственные органы Следственного комитета РФ по региону возбудили уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.
Следственная группа изъяла всю необходимую документацию учебного заведения и назначила судебно-строительную экспертизу для определения степени износа конструкции и причин обрушения. Позже школу решили снести.
Здание школы было построено в 1937 году. Согласно данным проверки, шесть лет назад его состояние было оценено в 70% изношенности, при этом капитальный ремонт за все это время не проводился, что стало предметом дополнительной проверки прокуратуры после случившегося.