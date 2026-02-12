Нижегородцы пожаловались на холод в автобусах

Самыми холодными нижегородцы назвали электробусы на маршрутах №№ 13 и 17, а также автобусы №№ 61 и 72. Пассажиры пожаловались и на замёрзшие в транспорте окна. Кроме того, по их словам, остановки в автобусах объявляют не всегда, ориентироваться трудно.