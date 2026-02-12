Нижегородцы пожаловались на холод в автобусах

Нижегородцы замерзают в автобусах. На холод пассажиры общественного транспорта пожаловались в редакцию сайта pravda-nn.ru.
Самыми холодными нижегородцы назвали электробусы на маршрутах №№ 13 и 17, а также автобусы №№ 61 и 72. Пассажиры пожаловались и на замёрзшие в транспорте окна. Кроме того, по их словам, остановки в автобусах объявляют не всегда, ориентироваться трудно.
Как пояснили редакции сайта pravda-nn.ru в Центре развития транспортных систем Нижегородской области, согласно социальному стандарту транспортного обслуживания населения температурный режим в салоне должен составлять не менее 12 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 градусов.
По данным «Нижегородэлектротранса», в салонах электробусов поддерживается постоянная температура, составляющая около 14 градусов. Но несмотря на постоянную работу отопителей в салонах, воздух в морозную погоду охлаждается при открывании дверей на остановочных пунктах.
«Тёплый воздух выходит из салона и сменяется наружным воздухом более низкой температуры, при этом общая температура воздуха в салоне постоянно изменяется», — сообщается в ответе на наш запрос.
Замерзание окон связано с формированием конденсата, который появляется при многочисленных сменах температурных режимов и оседает на окнах автобуса.
«Ввиду большой площади остекления автобуса и высокой теплопроводности стекла осевший на окнах конденсат замерзает», — отметили в ЦРТС региона.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что маршрут автобуса № 52 скорректировали в Нижнем Новгороде.