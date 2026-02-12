В 2025 году 18 тысяч семей из Иркутской области получили пособия на детей

В 2025 году 18 тысяч семей из Иркутской области получили выплаты за рождение детей. На это была выделено почти 590 миллионов рублей. Пособие предоставляется всем: биологическим родителям, усыновителям, опекунам или приемным родителям. Важно, что уровень дохода и количество детей не имеют значения. Об этом сообщает Тайшет24 со ссылкой на Отделение Социального фонда России.