В 2025 году 18 тысяч семей из Иркутской области получили пособия на детей

С 1 февраля размер выплаты для семей из южных районов составит более 34 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году 18 тысяч семей из Иркутской области получили выплаты за рождение детей. На это была выделено почти 590 миллионов рублей. Пособие предоставляется всем: биологическим родителям, усыновителям, опекунам или приемным родителям. Важно, что уровень дохода и количество детей не имеют значения. Об этом сообщает Тайшет24 со ссылкой на Отделение Социального фонда России.

— С 1 февраля 2026 года размер выплаты для семей из южных районов Приангарья составит более 34 тысяч рублей, в северных районах — почти 37 тысяч рублей, — подчеркнул управляющий отделением Алексей Макаров.

Один из родителей имеет право на выплату. Работающим пособие поступает автоматически по месту работы, в случае, если оба родителя не трудоустроены официально, для получения пособия им нужно обратиться с заявлением в Отделение СФР по Иркутской области.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что произошло с женщиной, которая после четвертых родов забыла семью. На 30-й неделе беременности сибирячке должны были сделать кесарево сечение. Подробнее — в материале.