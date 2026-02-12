В МТС рассказали, почему может сложиться впечатление прослушки от техники

«Современный человек постоянно оставляет о себе в интернете очень много информации — даже если не выкладывает в соцсети ничего лишнего, не ведет блог. Эти данные собирают и обрабатывают устройства, которые сегодня есть у каждого в кармане или на руке… Речь идет не о прослушке в привычном смысле. Речь о том, что большие объемы разных данных из разных источников собираются, сопоставляются и превращаются в профиль поведения и образа жизни человека: где он бывает, что покупает, что его интересует», — сказала Кокова.