Ученый Досс заявил, что астрономы взволнованы поведением кометы C/2026 A1

Американский ученый Дрю Досс заявил, что астрономы взволнованы объектом C/2026 A1 (MAPS), исследователи никогда раньше не наблюдали комету Кройца на столь раннем этапе, узнал aif.ru из канала исследователя в социальной сети X*.
«Согласно последним эфемеридным данным NASA, комета столкнется с Солнцем. Но перед этим она устроит световое шоу, которое может быть видно даже при дневном свете! Эксцентриситет также очень высок и в настоящее время составляет 0,99995. Эксцентриситет >1,0 может указывать на межзвездный объект», — заявил Досс.
По его словам, эксцентриситет (величина, характеризующая степень отклонения кривой второго порядка (эллипса, гиперболы, параболы) от окружности) вряд ли изменится.
Орбита объекта также приближает его относительно близко к Венере, подчеркнул Досс.
В целом, появление C/2026 A1 — очень интересно.
