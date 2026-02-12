Вашингтон
Ученый Досс заявил, что астрономы взволнованы поведением кометы C/2026 A1

Американский астроном Досс заявил, что ученые на Земле взволнованы поведением кометы C/2026 A1. По его словам, она устроит световое шоу, прежде чем врежется в Солнце.

Американский ученый Дрю Досс заявил, что астрономы взволнованы объектом C/2026 A1 (MAPS), исследователи никогда раньше не наблюдали комету Кройца на столь раннем этапе, узнал aif.ru из канала исследователя в социальной сети X*.

«Согласно последним эфемеридным данным NASA, комета столкнется с Солнцем. Но перед этим она устроит световое шоу, которое может быть видно даже при дневном свете! Эксцентриситет также очень высок и в настоящее время составляет 0,99995. Эксцентриситет >1,0 может указывать на межзвездный объект», — заявил Досс.

По его словам, эксцентриситет (величина, характеризующая степень отклонения кривой второго порядка (эллипса, гиперболы, параболы) от окружности) вряд ли изменится.

Орбита объекта также приближает его относительно близко к Венере, подчеркнул Досс.

В целом, появление C/2026 A1 — очень интересно.

Ранее ученые разгадали, откуда на астероиде возрастом 4,6 млрд лет молекулы жизни.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.