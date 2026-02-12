Ученый Досс заявил, что астрономы взволнованы поведением кометы C/2026 A1

«Согласно последним эфемеридным данным NASA, комета столкнется с Солнцем. Но перед этим она устроит световое шоу, которое может быть видно даже при дневном свете! Эксцентриситет также очень высок и в настоящее время составляет 0,99995. Эксцентриситет >1,0 может указывать на межзвездный объект», — заявил Досс.