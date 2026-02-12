В Ташкенте открылся кол-центр для обращений по вопросам безопасности дорожного движения

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В Ташкенте открылся новый кол-центр по вопросам безопасности дорожного движения, сообщили в Управлении безопасности дорожного движения ГУВД.
«Управлением безопасности дорожного движения ГУВД города Ташкента, с целью создания дополнительных удобств для граждан и приема их обращений в Центре административной практики был запущен “Call-центр”, — говорится в сообщении.
В сообщении говорится, что Центр создан для оперативного приема и рассмотрения жалоб и предложений граждан по административным делам, связанным с нарушениями правил дорожного движения, а также по вынесенным постановлениям.
Теперь граждане имеют возможность обратиться к специалистам центра по указанным телефонам и подать жалобу на штрафные постановления:
+998959543432,
+998959543137,
+998959543136,
+998959543039.
Кроме того, вопросы, жалобы и предложения, связанные с безопасностью дорожного движения, можно направить через группу Управления безопасности дорожного движения в Telegram.