Врач Хатшуков: детям от 6 до 12 лет можно пользоваться телефонов всего 2−3 часа

Ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Пироговского Университета Заур Хатшуков ответил. Сколько времени дети и подростки могут проводить в телефоне без вреда для здоровья.
Согласно рекомендациям ВОЗ и ведущих педиатрических ассоциаций, для подростков в возрасте от 12 до 18 лет это время составляет всего 2−3 часа в день.
Малышам до 2 лет вовсе противопоказаны любые экраны. Мозг в этом возрасте должен познавать реальный, а не виртуальный мир.
Дети до 5 лет должны иметь ограничение в 1 час, причем каждые 15 минут нужно устраивать перерыв, играть в игрушки или обсуждать со взрослыми увиденное. В приоритете для просмотра развивающий, адаптированный контент.
— От шести до 12 лет в телефоне можно проводить до двух часов в день. А от 12 до 18 до двух-трех часов в день, но с акцентом на осознанное использование, — говорит «Газета.Ru».
За едой не должно быть никаких телефонов, а также ограничение действует за 1,5−2 часа до сна и после пробуждения.
Можно создать «безмобильную» среду", например, на кухне за столом только разговоры, а вечером телефоны на зарядке вне детской комнаты.
Если ребенок постоянно хватается за гаджет, это может быть показателем скуки.
Синий свет экрана ухудшает кровоснабжение сетчатки и подавляет выработку мелатонина. Из-за статичной позы развивается сколиоз, мышечная слабость, а постоянный поток мелькающей информации перегружает незрелую нервную систему.
У совсем маленьких детей гаджеты могут провоцировать задержку речевого и социального развития, снижать когнитивные функции.
Детский психолог, член Российской ассоциации арт-терапевтов Анастасия Климченко отметила, что при избытке экранного времени без живого общения ребенок постепенно уходит в себя и все меньше ориентируется на окружающих людей. Это отражается и на общении со сверстниками, и на отношениях в семье.
— Слишком большое взаимодействие с компьютером или гаджетами без теплого общения с близкими и друзьями провоцирует закрытость ребенка от социума, — пишет aif.ru.
Зависимость от смартфонов и тревога при отсутствии доступа к гаджетам становятся все более распространенным явлением. Тревожными сигналами могут служить постоянная проверка уведомлений, невозможность спокойно поесть без телефона, предпочтение виртуального общения живому, а также страх и паника при разряженной батарее. На фоне чрезмерного экранного времени нередко появляются проблемы со сном, концентрацией внимания, головные боли и ощущение хронической усталости, пишет газета «Известия».